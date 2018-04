El ayer y el hoy de Eskoriatza en fotografías La antigua estación de tren de la anteiglesia de Marin. / DV JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Jueves, 19 abril 2018, 00:25

Desde el próximo lunes hasta el 4 de mayo permanecerá abierta en Ibarraundi museoa una exposición con fotografías antiguas de Eskoriatza. Habrá imágenes de todo el siglo XX, las más antiguas de 1914 y, junto a ellas, otras más actuales. Así, viendo las fotos antiguas y junto a las actuales, se pueden observar los cambios que ha sufrido nuestro municipio a lo largo de los años.

Algunas de las diferencias más notables que se pueden apreciar son la disposición de las casas de San Juan kale, o la de las fábricas de la zona de Arbiñoste, el antiguo campo de fútbol y los prados de San Pedro auzoa o las estaciones de tren de algunas anteiglesias. Otros lugares también han sufrido cambios, a pesar de que mantienen una apariencia más similar. Además, cada instantánea muestra las diferencias en cuanto a arquitectura, urbanismo, costumbres e incluso en la manera de vestir a lo largo de los años.

El horario de la exposición será de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. El 1 de mayo el museo estará cerrado todo el día.

Allá por el siglo XX

Se han podido recuperar algunas vistas mediante fotografías, y comparar así la Eskoriatza de ayer y la de hoy. En esta exposición se muestran fotografías de todo el siglo XX y de todos los tipos: anónimas, de autores conocidos, escenas de la vida diaria, paisajes, casas. Muchas de las de principios de siglo son del fotógrafo eibartarra Indalecio Ojanguren. El resto son obra de los habitantes de la localidad, algunas de ellas no muy antiguas. Se pueden ver, por lo tanto, que los cambios no se han dado de repente, sino poco a poco, y que incluso muchas fotografías en color no muestran el Eskoriatza de hoy en día.