El astronauta Josu Feijoó acerca el espacio a los alumnos de Basabeazpi El astronauta Josu Feijóo, junto a los alumnos de la sede Basabeazpi de Arizmendi ikastola.

Los niños más pequeños de la ikastola Arizmendi de Aretxabaleta, los de la sede Basabeazpi, se quedaron totalmente sorprendidos ante el 'amenizaje' en sus aulas del astronauta alavés Josu Feijoo. Josu llegó invitado para que les contara algo sobre el mundo de la astronomía. Acercó el espacio a los más pequeños. Les habló del 'big bang', de los planetas, de las galaxias y les comentó las pruebas que hizo en la NASA.

Feijoo nació en Vitoria en 1965. Desde entonces no ha parado de tratar de cumplir sus sueños. El 28 de diciembre de 1989 le comunicaron que tenía diabetes, pero ello no le impidió cumplir el primero de sus sueños, pisar la cima del Everest. Fue el 18 de mayo de 2006 y él lo recuerda: «ese día acabó mi vida como alpinista. Cuando a los 10 años subí al Gorbea pensé 'quiero subir al monte más alto del planeta'. Fui el primer diabético en llegar a la cima del Everest, y eso me abrió las puertas con los laboratorios. Fue entonces cuando les comenté que quería ser astronauta, desde pequeñito. Y un día que fui a dar una conferencia a Denver, con el laboratorio Roche, conocí al jefe de propulsión del transbordador espacial de la NASA, y me admitieron en sus programas de entrenamientos y en sus seminarios. Y cuando me saqué el título de astronauta, me planteé entrenarme también con los rusos y me facilitaron todo para que entrara en la agencia espacial Roscomos. Me facilitaron todo para ir al centro espacial ruso, al Yuri Gagarin».

Habló entonces con Vasili Popov y le dijo que iba a ser el primer astronauta diabético del mundo y que estaba investigando la cura de la diabetes infantil con la Universidad de Ginebra. Y en 2013 se sacó el título de cosmonauta ruso.

Feijoo ha realizado las siete cumbres más altas de cada continente y se fue solo al Polo Norte y al Polo Sur, fue el primer diabético del mundo en lograrlo.

En 2019 al espacio

El 14 de febrero de 2019 es la fecha marcada en el calendario para que Josu Feijoo pueda viajar al espacio. Será en la nave 'USS Unity' con la empresa Virgingalactic. Ya ha pilotado un caza ruso Mig-29 a 24.000 metros de altitud.