Aspectos a mejorar en el nuevo auditorio

Martes, 30 enero 2018, 00:18

::BERGARA. «Con ocasión de una conferencia organizada por Goienagusi, he podido conocer el nuevo auditorio Seminarixoa. Me alegro de que se haya llevado a cabo esa obra, que confío se complete con el cine, que es lo que realmente necesitamos en Bergara. Respecto a las obras realizadas, varias cosas llamaron mi atención y las voy a enumerar, con mi propuesta de mejora, ya que considero deben ser subsanadas. Me sorprendió al entrar en el recinto, encontrarme con una caja negra horrible, que tapa todo el interior, e impide ver a dónde se entra. Para remate, han colocado en la parte superior derecha de ese cajón, la mesa que controla luces, etc... y dos cortinas, que hacen pensar que se está entrando en un camarote. Debería taparse de forma digna ese acceso desordenado. Por otra parte, los brazos de las butacas, de madera y con aristas muy afiladas, hacen daño al estar un rato largo sentados. Tampoco es cómodo que se mueva el respaldo cuando se quiere abrir el asiento; no han acertado en la elección. En cuanto a la luz que iluminaba el escenario molestaba al ponente, que estuvo incómodo todo el tiempo que duró la conferencia. Las paredes laterales del escenario, son terriblemente pobres y nada cuidadas, y, a los pocos días de la inauguración, ya están sucias. Al final de la conferencia, se empezaron a realizar unas pruebas de luces y sonidos que molestaron. El día es muy largo y supongo se pueden hacer las pruebas en otro momento sin molestar al acto que se está celebrando. Por último, aplaudo la colocación del mosaico del Loreley en la entrada pues le da calidez y calidad al auditorio. Me parece que las propuestas planteadas son mejorables y que redundarían en un mejor local del auditorio para Bergara, por el que durante tantos años hemos suspirado», nos comentaba por correo electrónico una bergaresa.