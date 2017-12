El voto popular elegirá en qué se gastarán 250.000 euros en 2018 BAZ. El portavoz de EH Bildu, Eneko Barberena, Izaskun Kerejeta y la alcaldesa Ubarretxena, en la oficina para ayudar a votar. / OLIDEN Es la primera vez que el ayuntamiento somete una partida económica a un proceso de participación ciudadana Abierto hasta el día 21 el plazo para votar las 241 propuestas ciudadanas en la web KEPA OLIDEN ARRASATE. Martes, 12 diciembre 2017, 00:12

Cuando el pasado julio el ayuntamiento preguntó a la ciudadanía en qué gastarían 250.000 euros correspondientes al Presupuesto 2018, los arrasatearras se lanzaron a plantear toda suerte de propuestas. Los ciudadanos aportaron nada menos que 354 proposiciones relacionadas con el urbanismo, el deporte, la cultura, el euskara y la educación. La movilidad y los parques infantiles concentraron un significativo número de ellas.

Pero no todas las propuestas recabadas han superado la criba de los servicios técnicos municipales. El saldo final de 'aprobadas' se ha reducido a 241. Las restantes 113 se han quedado en el tintero por diversas razones. Explicaba la alcaldesa María Ubarretxena que por no ser viables (16); por estar ya recogidas en los presupuestos (30); por quedar apuntadas como propuestas a futuro (36); por no ser legales (8), por falta de información (1); por plantear actuaciones que no son de competencia municipal (16), y por ser ajenas a los presupuestos del ayuntamiento (6).

La 241 propuestas que han superado el filtro de los servicios técnicos municipales permanecen desde ayer abiertas al voto ciudadano en la web municipal www.arrasate.eus. Cualquier mondragonés mayor de 18 y empadronado en la localidad podrá pronunciarse sobre las tres propuestas que más le gusten emitiendo su voto on line. El plazo para hacerlo concluirá el 21 de diciembre.

Las propuestas que más apoyo popular conciten serán las que el ayuntamiento materializará a partir de 2018, siempre hasta un tope de 250.000 euros. «Pueden ser muchas si son de pequeño importe o pocas si son de una cuantía mayor» declaró la alcaldesa Ubarretxena (PNV).

Para quienes no se desenvuelven bien con los procedimientos telemáticos, el ayuntamiento ha abierto una oficina donde los ciudadanos que lo deseen recibirán ayuda personalizada para ejercer su derecho a voto en este proceso participativo. Dicha oficina se halla dentro del BAZ y es atendida por Izaskun Kerejeta, una joven oñatiarra contratada al efecto. La misma permanece abierta al público de lunes a viernes en horario de 9.30 a 12.30 y de 16.00 a 19.00.

Izaskun Kerejeta guiará a quien lo solicite en la navegación por las múltiples opciones que brinda la web creada para este proceso participativo.

Las 241 propuestas sometidas al voto ciudadano se hallan agrupadas en 114 ventanas que ocupan seis páginas digitales. En cada una de ellas se detalla la propuesta, su número de proyecto y su presupuesto estimado. Por ejemplo, construir baños públicos en el bidegorri (180.000 euros), adecuar la 'gasolinera' (75.000 euros), redactar un proyecto de ascensor para Erguin (30.000 euros), elaborar un atlas de la salud y fallecimientos de Arrasate (100.000 euros), acondicionar una zona para autocaravanas (80.000 euros); creación en Hidalgobaso un área pública para la conservación de la naturaleza (50.000 euros)...

Los ciudadanos escogerán sus tres propuestas favoritas para puntuarlas en orden de preferencia. A la que designen como primera elección le otorgarán 5 puntos; a la segunda elección, 2 puntos, y a la tercera elección, 1 punto.

Al objeto de simplificar la búsqueda de las propuestas, la web municipal incorpora algunos filtros para ayudar a ordenar el listado de propuestas por temas (ascensores, bicicleta, cubiertas, cuidar Arrasate, cultura y euskara, deportes...), localizaciones y por presupuesto.

La alcaldesa Ubarretxena resaltó la calidad y la cantidad de propuestas que concurren a este proceso participativo y por ello hizo un llamamiento animando a la ciudadanía para que con su voto elija cuáles se materializarán en proyectos concretos.

El portavoz de EH Bildu Eneko Barberena elogió la elevada participación ciudadana que registrado esta iniciativa, «superando incluso las previsiones», y reconoció el gran trabajo desarrollado por los servicios técnicos municipales al analizar las 254 propuestas recibidas.

A juicio de Barberena, este proceso es un «punto de partida» que «nos enseñará el camino para ahondar en los procesos de participación ciudadana» en la vida política municipal.