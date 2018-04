«Vamos a tener empleo de sobra» Asistencia. Más de 300 alumnos de la comarca visitarán entre ayer y hoy la feria Goiaz!. / OLIDEN El optimismo reina en la feria de FP Goiaz! que se celebra ayer y hoy en Kulturate KEPA OLIDEN ARRASATE. Miércoles, 18 abril 2018, 00:14

Los jóvenes que se disponen a cursar estudios de formación profesional encaran su futura inserción laboral con los mejores presagios. «Vamos a tener empleo de sobra» afirmaba convencido Anje, un bergarés de 17 años que tiene muy clara su determinación de matricularse en el ciclo de superior de mecatrónica que imparte el Instituto Miguel Altuna.

Anje, como otros cientos de jóvenes y no tan jóvenes que se inclinan por la FP, recorría ayer los stands de la feria Goiaz! en Kulturate. Un clima de optimismo reinaba ayer en décima edición de este evento que gira en torno a la FP en el Alto Deba. Las expectativas, en especial para las especialidades industriales, no pueden ser mejores.

Dentro de cuatro años, cuando Anje concluya su ciclo superior de mecatrónica, no le faltarán ofertas empleo, lo sabe él «y me lo recuerda mi padre, que tiene un puesto de responsabilidad en una empresa». Así que se tomará sus estudios con calma y, «si se me cruza, me hago una ingeniería» decía animoso.

El atxabaltarra Erik, de 21 años, cursó un ciclo medio de carrocero que no terminó y ahora busca «otra cosa relacionada con la automoción» entre las ofertas formativas expuestas en la feria. «No me llama mucho la especialidad de mecanizado», explicaba, pero sabe por experiencia que «todos mis amigos que han cursado ese ciclo tienen trabajo». Con ese dilema entre lo vocacional y lo práctico, Erik se acercaba al stand de automoción de la Escuela Profesional de Aretxabaleta.

Desde Eibar

Mucho menos jóvenes eran cuatro eibarreses que ayer se acercaron a visitar la feria Goiaz!. Uno estaba desempleado y los tres restantes 'trabajan' en Alfa, en huelga indefinida desde diciembre contra el ERE de extinción planteado por la dirección para unos 40 trabajadores.

Ahora toca reciclarse profesionalmente y estos cuatro eibarreses estudiaban todas las opciones formativas que les facilitarán la reinserción en el mercado laboral.

Entrevistas de trabajo

La novedad de la presente edición de la feria Goiaz! llegaba de la mano de las empresas que se han sumado a este evento con intención de ofertar sus empleo y bolsas de trabajo. Personal de las mismas atendía los stands dispuestos en el salón de actos de Kulturate, donde ayer se mantuvieron «alrededor de 90 entrevistas de selección».

La feria Goiaz! concluirá hoy miércoles 18 abriendo de 9.30 a 13.30 y con el taller titulado 'Segunda oportunidad. Reingreso en el mercado de trabajo' de 9.30 a 12.30 en el aula biteri.

En los diversos stands de los centros de FP se puede observar y experimentar desde sofisticados dispositivos domóticos, robóticos o de selección de residuos de envases, como los proyectados por alumnos de MGEP a un ajedrez diseñado por ordenador en Miguel Altuna y fabricado con tornos y fresadoras CNC e impresoras 3D.