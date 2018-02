MU se trasladará hasta Valladolid para disputar su encuentro contra La Flecha M.M ARRASATE. Sábado, 3 febrero 2018, 00:56

Tras la derrota de la semana pasada contra el Zornotza en casa por 78-90, el Mondragon Unibertsitatea tomará camino a Valladolid esta jornada para disputar el encuentro contra La Flecha. El polideportivo municipal La Vega acogerá en partido a partir de las 18.30.

Según Ogara es un «partido muy importante contra un rival con el que podemos competir y ganarle. Tenemos que intentar jugar con la misma intensidad y buen juego que en casa» para poder sumar una nueva victoria a su palmarés.

El equipo esta trabajando «muy bien, no hay nada que reprocharles y lo más importante, no hay un problema de actitud. Hay partidos que hemos jugado muy bien aunque los resultados no sean positivos». Esta semana un nuevo reto les espera y ojalá vuelvan a casa con una sonrisa, la sensación de haber realizado un buen trabajo y con la victoria.