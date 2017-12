Fin de semana repleto de música Concierto. El coro Goikobalu Abesbatza cantará mañana viernes en la parroquia en un concierto organizado por Harreman. / GOIKOBALU Las corales Goikobalu, Txorbela y Elai, y Arrasate Musikal programan actuaciones KEPA OLIDEN ARRASATE. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:15

El fin de semana se anuncia desbordante de música. A modo de aperitivo los alumnos de Arrasate Musikal ofrecerán hoy jueves 14 un pequeño concierto de Navidad a los mayores residentes en Iturbide a las 17.15 horas. Los estudiantes de la escuela de música ofrecerán su concierto 'oficial' de Navidad mañana viernes en Kulturate a las 18.30 horas con las actuaciones de los alumnos de violín, piano, oboe, trompeta, batería, canto y xilófono así como la de la Joven Agrupación de Cuerda. Asimismo, mañana viernes 15 Goikobalu Abesbatza y sus corales menores ofrecerán su tradicional concierto benéfico en favor de Harreman. Esta oenegé local organiza el evento que tendrá lugar en la parroquia de San Juan a las 20.00 horas bajo la dirección de Iñaki Maidagan.

Harreman desea así dar las gracias a todas las personas que «nos apoyan» y poner el broche al programa actividades organizadas durante el año 2017: proyecto en Mozambique en colaboración con Mundukide, Proyecto Ankur (orfanato de 220 niñas en la India), charlas informativas, Elkartasun Eguna, apadrinamientos de 60 niños de familias pobres de solemnidad en India, colaboración con la Asociación Lírica Izaskun Murgía en el sorteo de cuatro cestas con productos locales donados por Ereindajan y del Comercio Justo. Harreman tiene como fin la creación de oportunidades para una vida digna y participación muy activa en el Comercio Justo, que sigue funcionando con personas voluntarias. «Son muchas las que se han apuntado, siendo un ejemplo de solidaridad y compromiso» recalcan desde esta oenegé.

El otxote Txorbela que dirige Mikel Arregi abrirá la programación del sábado con el concierto de música sacra en la iglesia de San Francisco a las 13.00 horas del mediodía. Los 16 cantores de esta coral de cámara masculina típicamente vasca ofrecerán un programa que constituye la preparación de la gira que realizarán por varias iglesias de la ciudad de Roma durante la Semana de Pascua.

'Beati Mortui' (Mendelsshon), 'Ruinas' (Sthele), 'Christus factus est' (Otaño), 'Aita Gurea' (Madina)

'Ave María' (Biebl), 'The Six Palms' (Rachmaninoff), 'Ukranian Alleluia' (Craig Courtney), 'Pie Jesu' (Webber), 'Lux Eterna (Brian Smith)

'Ubi Caritas (Ola Gjeilo) y 'Cantate Domino' (Elberdin) sonarán en la parroquia el sábado y así como en la misa que Txorbela cantará en la basílica de San Pedro del Vaticano el 5 de abril. Será sin duda el punto culminante de una gira que les llevará a actuar en otras tres iglesias de la capital italiana, entre ellas la de San Giuseppe de la vía Nomentana en la que el arrasatearra Julián Sagasta 'Olatxo' (1914-2005) ejerció de párroco durante largos años, o en la espléndida iglesia del Gesú donde se halla enterrado el fundado de los jesuitas Ignacio de Loiola y donde se conserva asimismo una reliquia de San Francisco Javier.

La coral de voces blancas Elai Abesbatza que dirige Arantza Uriarte rematará la programación musical del sábado con el concierto de Navidad que ofrecerá a partir de las 20.00 horas en la parroquia de San Juan. Con el acompañamiento al piano del sacerdote viator Goio Eskibel, las cantoras de Elai interpretarán una docena de temas: 'Zapata txuriak' (Javier Busto), 'That's Christmas to me' (Pentatonix), 'A la nanita nana' (Franz Wasner), 'Suite de Navidad' (Tomás Aragües), 'The Virgin Mary had a baby boy' (Valerie Shields), 'Immanuel' (Michel Card), 'Rudolf, the Red-Nosed Reindeer' (Johnny Marks), 'Mary did you know?' (Pentatonix), 'Nunca suenan las campanas' (I. Larrinaga), 'Silent Night' (Pentatonix), 'And the Glory' ('Mesias'-Haendel), y 'White Christmas' (I. Berling).