Salida para cubrir la 16ª etapa de la ruta Artzaintzaren Bidea, el día 17

Besaide M.E. ha organizado una excursión para el próximo 17 de junio en la que se cubrirá la 16ª etapa del recorrido Artzaintzaren Bidea, un tramo de gran belleza encuadrado en la GR-282 que enlaza Lizarraga con Huarte Arakil. La propuesta incluye dos opciones de marcha, una con un recorrido más sencillo, de 23.8 kilómetros de longitud y un ascenso máximo de 200 metros, y otra, algo más complicada, de 19,7 kilómetros del longitud y un desnivel máximo de 460 metros.

El precio de la excursión es de 10 euros para los socios de Besaide M.E., y de 13 euros para aquellos que no lo sean. Las inscripciones pueden hacerse a través de los cajeros o internet en Laboral Kutxa (ES23.3035.0001-51.0010000.193) y en Kutxabank (ES.39.2095.5055.53.106100951) los días 11, 12 y 13 de junio, indicando los nombres de los mendizales inscritos. Las inscripciones también pueden tramitarse de manera presencial, pasando por el local de Besaide M.E. los días 12 y 13 de junio, entre las 19.30 y las 20.30.

Los excursionistas que se sumen a la marcha organizada por la sociedad montañera arrasatearra saldrán desde la parada de autobuses de Garibai a las 7.30. Según han indicado desde Besaide M.E., las bajas de última hora se podrán comunicar en el teléfono 619.983.866 (se recuerda también que no es un teléfono para recabar información sobre la marcha).