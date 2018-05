Ruegan no llevar los productos que no se consuman Domingo, 6 mayo 2018, 00:15

Un cartel en urdu, árabe y francés advertirá a los perceptores de la ayuda del Banco de Alimentos que «por favor, si algo no les gusta o no lo van a consumir, lo dejen para otros». Decía la concejala Amaia Azpiazu, que «observamos tiempo atrás que echaban a la basura artículos como el melocotón en almíbar, que no conocen y no consumen». Las latas de atún en escabeche o los garbanzos son también artículos que resultan desconocidos para algunas culturas. También los sobres de caldo y los potitos para niños experimentan rechazo, «principalmente porque desconocen los ingredientes y sospechan que pueden contener cerdo».