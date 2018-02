Resultados de todos los colores para el deporte arrasatearra Las gimnastas del Dragoi participaron en el campeonato escolar amateur en Azpeitia. El Ford Mugarri logró imponerse al Bidasoa, el Mondra y el Leintz Arizmendi empataron sus encuentros y MU cayó por la mínima ante La Flecha en ValladolidNekane Magaña, Leire Ugarte, Ibai Fernández... triunfadores con nombre propio MAITANE MUÑOZ ARRASATE. Martes, 6 febrero 2018, 00:18

Este fin de semana ha habido momentos para todo, para saltar de alegría, para alguna lágrima, para sonrisas, para momentos de infarto... no se puede decir que no haya existido emoción.

Las gimnastas Nekane Magaña y Leire Ugarte han sido las grandes triunfadoras del Campeonato Escolar Amateur celebrado en Azpeitia. Magaña logró la primera posición con mazas y Ugarte conquistó el segundo lugar con la pelota.

Los buenos resultados han acompañado a las gimnastas de Dragoi. En conjunto cadete B, Eki Balanzategi, Nahia Ruiz, Irati Larrinaga y Irune Aranbarri lograron el quinto lugar. Las gimnastas Naroa Errasti, Malen Balerdi, Garazi Uribetxebarria y Leire Lara obtuvieron el sexto puesto. El conjunto de categoría juvenil A -Maialen Diaz, Leire Elizaran, Maite Iraeta, Haizea Uzarraga, Kimi Lopez de Aretxaga- lograron el cuarto lugar. Por último, Noah Berrocal obtuvo la séptima posición y Naroa Errasti, el sexto lugar.

Triunfo de nuestros atletas

Tres oros y una plata ha sido el balance de las pruebas celebradas este fin de semana en atletismo. Malen Ruiz de Azúa logró dos oros en pértiga y triple salto. El primero con un salto de 4,05 m y el segundo con un triple de 11,86 m. Ibai Fernández también se hizo con la medalla de oro en la carrera de 60m con la marca de 6,92, consiguiendo también el récord de Gipuzkoa júnior. La plata vino de la mano de Istar Dapena con un salto de 5,10 m en pértiga, recién salido de una lesión.

Ford Mugarri 33-Bidasoa 23

En balonmano, el Ford Mugarri se impuso ante el Bidasoa en Iturripe sin grandes problemas. En la segunda parte, la diferencia de goles entre los locales y visitantes fue la suficiente como para sentirse cómodos en el terreno de juego. Con esta victoria han logrado saltar a la preciada segunda posición de la clasificación.

Mariño 1- Leintz Arizmendi 1

El Leintz no ha podido volver a repetir la victoria del partido de ida, pero el empate siempre es positivo. En los últimos encuentros, los resultados no han sido del todo positivos pero, siguen estando en la parte media de la tabla.

Beti Gazte 1-Mondra 1

El Mondra no pudo imponerse al Beti Gazte en Lesaka. A pesar del buen juego del equipo, la fortuna no estuvo de su lado y no pudieron volver con los tres puntos. En el minuto 30 del primer tiempo Iker Pavón logró meter el gol de los cerrajeros, pero en el minuto 93, los lesakarras lograron el gol del empate.

La Flecha 68-MU 67

A pesar del inmejorable trabajo de equipo, y con una canasta encestada en el último segundo por parte del contrario, La Flecha resultó ganador. Según Ogara, «la parte positiva del partido es que es un encuentro perdido, no es una derrota, terminar un partido con orgullo no tiene precio».