Un pabellón comercial de Arrasate, evacuado por un fuego
El incendio se originó en los estudios de grabación Shot! y obligó a desalojar varios negocios en una nave de San Andrés
KEPA OLIDEN
Viernes, 11 mayo 2018, 21:32

Un incendio, cuyas causas se investigan, ocasionó ayer importantes daños en un estudio de grabación y obligó a desalojar diversos negocios en un pabellón del barrio arrasatearra de San Andrés, entre ellos, un supermercado de la cadena BM en el que había una treintena de clientes y una decena de trabajadores. Al parecer no se han registrado heridos.

El fuego se originó en la segunda planta del edificio, en el estudio de grabación Shot!, una referencia en el mundo musical, debido a las numerosas bandas que han grabado discos entres sus paredes. El local permanecía cerrado, por lo que pasadas las 10.30 horas, fueron las socias de un negocio contiguo las que dieron la voz de alarma. Amalia, que regenta junto con Lorea el servicio de ayuda a domicilio, indicó que poco después de las 10.40 horas «comenzamos a escuchar el crepitar del fuego y al salir observamos la puerta de los estudios fundida». Rafa, que regenta junto con su esposa un negocio de informática, pensó que se trataba «de otra nueva falsa alarma», hasta que escuchó «un grito y vi que salía un humo negro». Trató de salvar algunos ordenadores que tenía para reparar «pero la Ertzaintza me ha sacado casi a empujones y no he podido coger ni el móvil».

Este trabajador aguardaba en la calle junto con otros afectados a que terminara la intervención de los bomberos. No podía ocultar su desazón por «los ordenadores cuya reparación me habían confiado varios clientes». La misma expresión se repetía en el resto de titulares que hasta pasado el mediodía permanecieron con la incertidumbre del alcance de los daños originados por la humareda del incendio y el agua de la intervención de los bomberos.