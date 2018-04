El Ointxe! vivió la gran fiesta del MIC Ambiente. La expedición infantil y cadete arrasatearra disfrutó de unos días aunando la práctica deportiva con la diversión. / FOTOS OINTXE! 112 equipos y 1.463 jugadores de 12 a 18 años de distintos países se dieron cita en tierras catalanasLas jugadoras de los equipos cadete e infantil se quedaron a un paso de jugar las finales AITOR ZABALA ARRASATE. Viernes, 6 abril 2018, 01:20

La expedición del Ointxe! regresó con un excelente sabor de boca del MIC Basketball, un torneo internacional de baloncesto que ha tenido a Girona como sede principal durante las pasadas vacaciones de Semana Santa.

Los jugadores infantiles y cadetes del Ointxe se han dejado ver en esta cita con destacadas actuaciones, en especial en la categoría femenina. El combinado cadete femenino se quedó a la puerta de la gran final al caer en semifinales con el equipo norteamericano DME Sports Academy por un ajustado 46-43.

Otro tanto les sucedió a las chicas del equipo infantil que, tras clasificarse para las semifinales, no pudieron evitar la derrota frente al CE Palamós por 63-49.

El equipo cadete masculino llegó hasta los cuartos de final, en donde le esperaba el Unicaja. Los arrasatearras aguantaron durante el primer cuarto, pero después fue el potente equipo malagueño el que dominó el choque hasta el 67-20 final. Por su parte, el equipo infantil masculino disputó la fase de consolación, alzándose con la victoria en la final al derrotar al Quart por un ajustado 66-65.

Los resultados a nivel de equipo se vieron acompañados por el reconocimiento individual a dos jugadores de la expedición arrasatearra por su nivel de juego. Lander Aguirre fue incluido en el All-Star Five en la categoría sub-14 junto a David Castellnou (B.Lleida), Alex Riera (CB Igualada), Kaspar Kusmaa (Stella Azzurra) y Oriol Angelats (CB Quart). Su compañero Aitzol Lagunilla logró este mismo reconocimiento en la categoría sub-16, compartiendo puesto en el All Star Five con Joan Martí (Bisbal Basket), Ziare Williams (Scios Celtics), Pierre Wally (Cantera Unicaja) y Bukhosi Ncube (Zimbabwe Chisz Lions).

Los infantiles y cadetes del Ointxe han vivido unos días cargados de emociones, al igual que el plantel de entrenadores que les ha acompañado, compuesto por Eneko Mata, Gorka Arejolaleiba, Noa Méndez, Unai Ibarra, Iker Barbero y Borja Gabilondo. Los resultados obtenidos en la competición solo son uno de los múltiples atractivos de esta cita, un encuentro que tiene al baloncesto como gran protagonista pero que sirve también para impulsar valores como la convivencia y el mutuo conocimiento entre chicas y chicos de las más variadas procedencias geográficas. Prueba de ello son los números de este año, con 112 equipos en liza y la participación de 1.463 jugadores de 12 a 18 años llegados de distintos rincones del mundo.