«Mi objetivo para este año es llegar a los 5,50 metros en salto de altura» En la pértiga es importante cuidar mucho la técnica para que no te den el salto por penalizado. / IKER El atleta arrasatearra está en posesión del récord absoluto de Gipuzkoa con una marca de 5,31 metros lograda en los campeonatos de España Istar Dapena Pertiguista y récordman guipuzcoano con una marca de 5,31 metros IKER MURILLO ARRASATE. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:19

Istar Dapena (Arrasate, 1996), ha vuelto un año más a superarse a sí mismo. Con un salto de 5,31 metros, logrado en los últimos campeonatos absolutos de España, el joven atleta arrasatearra ha logrado el récord absoluto de Guipúzcoa. Ahora mira a 2018 con el objetivo de seguir batiendo marcas para llegar a auparse hasta lo más alto en el mundo de la pértiga, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Aunque todos los datos suenan a éxito, el deportista sigue manteniendo un gran nivel de exigencia consigo mismo buscando la perfección en cada paso y en cada salto.

-¿Cómo valora esta pasada temporada?

-Conseguí batir mi marca de 5,20 hasta 5,25 que era la mínima para el europeo y ya a la vuelta en el campeonato de España absoluto logré un tercer puesto con una marca de 5,31. Ha sido muy importante para mí lograr este resultado porque supone conseguir la mejor marca del absoluto en Gipuzkoa y por supuesto mi récord personal. Sin embargo me quedé con ganas de 5,40.

«A pesar de que he logrado marcas muy importantes, necesito mejorar mucho aún»

-¿Cómo se logra sacar tiempo para entrenar lo suficiente?

-Los horarios de trabajo me llevan a entrenar yo solo por las mañanas. Esto me obliga a hacerme muy amigo de los cascos y aprender a prepararme para las pruebas sin ese plus que siempre aporta el pique entre compañeros. Además mi entrenador tiene que compaginar también su vida familiar y a menudo tengo que entrenar a distancia con él a través de los plannings que me va preparando. Ha sido complicado compaginar el mundo laboral y los entrenamientos pero hemos logrado los objetivos.

-¿Cuáles son los objetivos para este año?

-El objetivo para este año es alcanzar los 5,50. La media para alguien de mi edad podría rondar entre los 5 y los 5,20 así que llegar a ese récord para mí sería increíble. Las competiciones comenzarán en diciembre y entre tanto probablemente hagamos alguna que otra exhibición en la calle. Son eventos que me gustan mucho porque dan la oportunidad de dar a conocer este deporte a un público general y además abre la puerta a que muchos jóvenes y niños quieran intentar probar suerte en el mundo de la pértiga.

-¿Existe un interés por parte de los más jóvenes hacia la pértiga?

-La escuela de atletismo en Mondragón está creciendo mucho en los últimos años. Sin embargo cuesta mucho encontrar nuevos pertiguistas. No todos los nuevos aspirantes reúnen las características adecuadas para dedicarse a esto. Además se necesitan más entrenadores para que puedan dedicarse a ellos exclusivamente en pértiga. A día de hoy solo está mi entrenador y no es una persona que disponga de mucho tiempo. Hasta que Malen o yo no lo dejemos no va a resultar sencillo poder darles la formación adecuada. Para que en Arrasate salgan nuevos talentos es importante también que aparezcan nuevos entrenadores.

-¿Cómo se inició en este mundo?

-Llevo aquí desde que comencé en primero de la ESO. Los primeros años los dediqué como otros muchos chavales a correr o a las actividades más habituales del atletismo hasta que tuve la oportunidad de comenzar a entrenar en la pértiga gracias a mi entrenador.

-¿Qué competiciones serán las más destacadas para usted en 2018?

-En 2018 además de todos los campeonatos de España iremos a los juegos del Mediterráneo que sin duda será una de las citas más importantes de este año.

-¿Cuál es el secreto de un gran pertiguista?

-La clave para poder lograr mejores resultados es entrenar todo lo posible y prepararse para estar en un estado físico óptimo. Por lo demás sólo queda saltar y saltar. Aunque es cierto que en los últimos meses he logrado marcas muy importantes, aún necesito mejorar mucho mi técnica para llegar más y más alto. La pértiga es un deporte en el que hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y la mejor forma de estar preparado es cuidar el físico y practicar los saltos hasta que lleguen las fechas de los campeonatos. Además es importante cuidar mucho la técnica para que no te den el salto por penalizado. Son muchas cosas en muy poco tiempo y dependes en gran medida de la concentración.