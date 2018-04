El Mondragon Unibertsitatea recibe al Megacalzado Ardoi Baja. Martxel Balantzategi. / A.Z. Los jugadores del filial Oier y Aitzol suplirán las bajas de Balantzategi y Sedano A.Z. ARRASATE. Sábado, 21 abril 2018, 00:43

Mondragon Unibertsitatea y Megacalzado Ardoi se miden en el polideportivo Iturripe a las 19.00 de esta tarde. El conjunto cerrajero, decimotercero, con 37 puntos, buscará la victoria ante el rival que ocupa de codiciada décima plaza, ya que es la que marca el inicio de la zona de permanencia cuando restan dos jornadas para el final de la Liga.

El Mondragon Unibertsitatea busca sumar los puntos en juego esta tarde para apurar sus opciones de permanencia. Arri encara este partido con las bajas de Martxel Balantzategi y Sedano. Sus puestos en la convocatoria serán ocupados por los jugadores del filial Aitzol y Oier.

Categoría inferiores

El Alkideba Ointxe (1ª División sénior masculina), confirmada su clasificación para la final four que se disputará en Arrasate, defiende su liderato frente al Take Orbe en el polideportivo Usabal de Tolosa hoy, a las 16.00, El equipo júnior de la categoría Rendimiento jugará contra el Atlético San Sebastián en el polideportivo de Aiete a las 12.30, mientras que Musakola será el escenario del choque de la categoría júnior femenina Participación que protagonizarán el Mondragon Unibertsitatetea y el Aloña Mendi a las 10.00. El Mondragon Unibertsitatea de la categoría cadete Participación se medirá al Take en Tolosa a las 10.30, mientras que Alkideba-Ointxe! de la categoría cadete femenina Participación se enfrentará al Goierri Oxikor en Musakola a las 17.00.

Ademas, la jornada de hoy incluye tres partidos de la categoría infantil Participación en Musakola. Los chicos del Lek Ointxe Muru Haundi se enfrentarán al Askatuak a las 10.00 y las chicas del Lek Ointxe Haundi jugarán contra el Añorga a las 12.00. A esa misma hora se disputará también el encuentro de la categoría femenina entre el Lek Ointxe Txiki y el CD Internacional.