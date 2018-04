Mondragon Unibertsitatea despide la Liga en la cancha del líder Pelea. El MU busca la sorpresa. Se mide al Igualatorio Cantabria Estela, que persigue la victoria para lograr el ascenso directo a la Liga LEB Oro A.Z. ARRASATE. Sábado, 28 abril 2018, 00:27

Mondragon Unibertsitatea se medirá al líder, el Igualatorio Cantabria Estela, en la capital cántabra a las 19.00 de esta tarde. Además, lo hace en un partido que los cántabros necesitan ganar para no ver cómo se le escapa el ascenso directo a la Liga LEB Oro en la última jornada. El Igualatorio Cantabria Estela encabeza la clasificación con 56 puntos, los mismos que suma el segundo clasificado, el Zornotza ST por lo que no puede permitirse el lujo de dejarse sorprender hoy.

Ajeno a esta circunstancia, el Mondragon Unibertsitatea aspirar a poner un broche digno a la temporada, toda vez que ya no tiene posibilidades de eludir el descenso. Las normas establecen que los cinco últimos de cada uno de los dos grupos de la Liga EBA, así como el sexto con peor coeficiente de ambos, descienden de manera directa. El Mondragon Unibertsitatea, antepenúltimo, no tiene opciones matemáticas de evitar esas plazas, y está entre los que perderán la categoría tras la disputa de esta última jornada. Pese a todo, el técnico del equipo, 'Arri', no descarta que la próxima campaña vuelvan a estar encuadrados en la Liga EBA. «Habrá que ver qué sucede con los ascensos y los descensos, con las renuncias, los problemas para afrontar el canon por subir... Quedan cosas por decidir. Por si acaso, debemos quedar lo más arriba posible. Una victoria nos permitiría escalar dos puestos en la tabla, dependiendo de lo que hagan el Valle de Egüés y el Ordizia en sus partidos».

Campeonato de Euskadi

El polideportivo Iturripe centra buena parte del interés de los aficionados con la disputa a partir de hoy de la final four del Campeonato de Euskadi cadete femenino. La competición comienza a las 10.15 con el partido Loiola Indautxu-Gernika, y continuará, a las 12.30, con el choque entre el Ointxe-Araski y el Easo Bankoa.

El club quiere llenar de aficionados las gradas de Iturripe pero si, por cualquier razón, alguien no puede acudir, tendrá la ocasión de seguir el desarrollo del campeonato por 'streaming', a través del canal de Youtube de Ointxe!.