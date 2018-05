El Mondragón CF se pondrá a prueba contra el Hernani en Zubipe esta tarde Nueva cita para el Mondra. A.Z. ARRASATE. Sábado, 19 mayo 2018, 00:09

El Mondragón CF se desplaza hasta el terreno de juego de Zubipe donde hoy, a partir de las 16.30, se va a enfrentar al Hernani. El combinado arrasatearra se mide a un rival que lucha por no perder sus últimas opciones de alcanzar una de las plazas que dan derecho a luchar por el ascenso a Tercera División. El conjunto hernaniarra es cuarto, con 61 puntos y, a falta de dos jornadas, aspira a hacerse todavía con el segund puesto, que ocupa el Pasaia KE, con 66, aunque no lo tendrá nada fácil. El Mondragón CF, por su parte, es quinto, con 56 puntos, y no descarta obtener un resultado positivo que le permita recortar distancias con el conjunto hernaniarra.

Por otro lado, la temporada de fútbol camina hacia su conclusión, y eso se deja ver en la cartelera de partidos en Mojategi. Prueba de ello la tenemos este fin de semana, en la que la instalación solo será utilizada por los chavales de la Escuela de Fútbol. Mañana, a las 11.00, tendra lugar una sesión preparatoria que contará con la participación de ocho equipos del Ilintxa, el Urola y el Mondragón CF.