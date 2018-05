El Mondragón CF busca dar la sorpresa en la cancha del líder A punto. El Mondra llega en condiciones a la cita de Altamira. / AZ Jorge Dávila encara el partido de Ordizia sin bajas con respecto al equipo que se impuso al Hondarribia por 3-2 AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 5 mayo 2018, 00:31

El Mondragón CF se pone hoy a prueba frente el líder de la categoría, el Ordizia KE, en el terreno de juego de Altamira a partir de las 17.00h. Pese a la dificultad, el combinado cerrajero no renuncia a buscar una victoria que le permita acercarse a los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso.

El Ordizia KE está mostrando una gran solidez, en especial en su campo, donde ha ganado 10 partidos, ha empatado tres, y solo el Mutriku, en la séptima jornada de Liga, ha sido capaz de llevarse los tres puntos en juego. Esta buena actuación le permite liderar la tabla con 63 puntos, tres más que el Tolosa CF y el Pasaia KE, que se presentan como su principal amenaza en la lucha por lograr la primera plaza y, con ella, el ascenso a Tercera División.

El Mondra asiste a esta lucha desde un segundo plano pero, tal y como afirma su preparador, Jorge Dávila, no renuncia a nada. «Tenemos muy complicado llegar a la segunda plaza, que es la que da acceso al play-off por el ascenso, pero los números dicen que todavía es posible. El Ordizia KE necesita ganar y esa presión puede jugar a nuestra favor si ven que el partido avanza y no consiguen ponerse por delante en el marcador. No será fácil, pero ya les ganamos en la primera vuelta, y viajamos a Ordizia con el objetivo de volver a ganarles». Salvo sorpresa de última hora en el entrenamiento de ayer, Dávila cuenta con los mismos jugadores que la pasada semana lograron la victoria ante el Hondarribia F.E. por 3-2 para encarar la visita a la cancha del líder.

Cadetes e infantiles

La cartelera en Mojategi incluye cuatro encuentros a lo largo de la jornada de hoy. Los primeros en entrar en liza serán los jugadores del Arrasate CD de la categoría Infantil de Honor, que se medirán al Ilintxa a partir de las 10.00h. La programación matinal continuará con el choque de la categoría Infantil Txiki entre el Arrasate CD y el Eibar SAD a las 11.30h, y se cerrará a las 13.00h con el encuentro de la fase de Copa de Primera Cadete entre los equipos del Arrasate CD-B y el Anaitasuna. Las arrasatearras llegan a este partido clasificados en segunda posición, con 28 puntos, mientras que el combinado azkoitiarra lidera la tabla con 39 puntos.

La programación de la tarde tendrá como protagonistas a los equipos de la categoría Juvenil de Honor del Mondragón CF y el Zumaiako FT. El choque, que pone el punto final a la Liga en este grupo, comenzará a las a las 17.30. El equipo cerrajero afronta este encuentro clasificado en tercera posición con 50 puntos, mientras que los zumaiarras son decimocuartos con 28 puntos.