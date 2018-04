Mondragón CF y Bergara KE, derbi con la pelea por el ascenso en juego Local. El Mondra quieren hacer valer el factor cancha en el derbi de esta tarde contra los mahoneros. / AZ La rivalidad queda relegada a un segundo plano en un choque que ambos aspiran a ganar para no distanciarse de la cabeza de la tabla AITOR ZABALA ARRASATE. Domingo, 22 abril 2018, 00:02

Las veleidades del calendario han dado lugar a que campo Mojategi sea hoy el escenario de un doble enfrentamiento protagonizado por equipos del Mondragón CF y el Bergara KE. El primero de los encuentros tendrá como protagonistas a los equipos de la División de Honor Regional del combinado cerrajero y del mahonero, y dará comienzo a las 16.30. El segundo pondrá en liza a los conjuntos de Regional Preferente, y tendrá lugar a partir de las 18.30.

El partido entre los equipos de la División de Honor Regional enfrenta a dos equipos que luchan por no descolgarse de manera definitiva de los puestos que dan derecho a pelear por ascenso. El Ordizia lidera la tabla con 60 puntos, seguido del Tolosa, que suma 56. El Mondragón CF, sexto, con 49 puntos, y el Bergara KE, séptimo, con 46, les ven desde la distancia, y son conscientes que ellos tienen que hacer las cosas muy bien, y los equipos que les preceden muy mal, para volver a verse implicados en la pelea por subir de categoría. Pero todavía quedan seis jornadas hasta que la Liga esté definitivamente finalizada, por lo que hay argumentos y puntos en juego para mantener viva la ilusión, tal y como no duda en señalar el técnico cerrajero, Jorge Dávila. «Es un partido bonito, por lo que tiene de rivalidad, pero lo importante en el partido contra el Bergara KE son los puntos. En lo que queda de Liga hay enfrentamientos directos entre los equipos de arriba, y también pueden darse resultados sorpresa. Cualquier cosa puede pasar, y lo que tenemos que hacer nosotros es no fallar, seguir sumando para aprovechar las oportunidades que se nos presenten y mantener, así, nuestras opciones de pelear por el ascenso».

Dávila podrá contar con los mismos jugadores que la pasada semana se midieron al Touring, logrando una rotunda victoria por 0-8 frente a un rival ya descendido. El Touring hace tiempo que piensa en la próxima campaña y en recomponer una situación institucional (esta semana ha habido cambio de directiva al salir adelante una moción de censura) que se está cobrando su tributo en el apartado deportivo. El conjunto errenteriarra, un histórico del fútbol guipuzcoano es colista de la División de Honor Regional con un balance de cero victorias, tres empates y 25 derrotas, 10 goles a favor y 113 en contra.

Derbi de filiales

Tras este partido llegará el turno del Mondragón CF y el Bergara KE de Regional Preferente. Los arrasatearras afrontan el choque en cuarto posición, con 28 puntos, mientras que sus rivales son octavos, con 36.