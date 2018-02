El Mondra viajará hasta Lesaka en busca de la preciada victoria Cartel. Campaña a favor del civismo en los campos. / MONDRA Bajo el lema 'Padres y madres queremos jugar con las estas reglas' el club ha puesto en marcha una campaña para fomentar el civismo M. M. ARRASATE. Domingo, 4 febrero 2018, 00:42

Esta semana el Mondra no sentirá el calor de su afición en las gradas, ya que los cerrajeros tendrán que viajar hasta Lesaka para enfrentarse al Beti Gazte. A las 5 de la tarde comenzará el encuentro en el campo de hierba artificial de Mastegi.

La pasada jornada el Mondra se impuso ante el Urola y esperamos que esta vez también puedan traerse los tres puntos a casa.

Los resultados del Mondra son mucho mejores que los de los lesakarras. De hecho, en el partido de ida, los cerrajeros se impusieron por 1-0 en Mojategi.

En estos momentos, los arrasatearras se encuentran en la sexta posición de la clasificación con 34 puntos. Han logrado 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas, el balance por tanto es muy positivo. El Beti Gazte, sin embargo, se sitúa en decimotercer lugar y suma tan solo 5 victorias en su palmarés.

A priori, el Mondra debería resultar ganador en este encuentro sin muchas dificultades. Aunque nunca hay que dar los partidos por ganados antes de saltar al terreno de juego.

Campaña de tolerancia

Siendo conscientes de que en los campos de fútbol a veces el civismo, no es siempre el protagonista y que de manera aislada suele haber comportamientos poco adecuados por parte de padres y madres de los futbolistas, la directiva del Mondra ha querido lanzar una campaña para fomentar esa tolerancia y el trato igualitario de género entre los padres.

En la entrada del campo han instalado un panel en el que bajo el lema 'Padres y madres queremos jugar con estar reglas' en el que se recogen los siguientes mensajes: «no grites en público, no grites a quien entrena; no menosprecies a quien arbitra; no menosprecies a mis compañeros y compañeras, no menosprecies al otro equipo, no pierdas la calma; ríe, diviértete viéndonos jugar; no me des lecciones después del partido; no te olvides de que es solamente un juego; piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda; con tu apoyo seré feliz.