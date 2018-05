'Marcas' del bombardeo de Gernika en imágenes y con música en directo Directo. El compositor de la banda sonora y el director del documental forman parte del grupo. / DV Aitor Etxebarria Ensemble acompañará la proyección del documental 'Markak' | Kooltur Ostegunak y el ayuntamiento organizan la proyección musicada el jueves 7 en el Amaia con entrada gratuita (22.00) KEPA OLIDEN ARRASATE. Viernes, 1 junio 2018, 00:12

Las 'marcas' del bombardeo de Gernika fueron llevadas a la literatura por Bernardo Atxaga en 2007, coincidiendo con el 70 aniversario de la masacre, en el libro 'Markak Gernika 1937', una obra más poética que histórica en torno a aquella acción bélica. Textos de poetas como Luis Cernuda, Esteban Urkiaga 'Lauaxeta' o César Vallejo comparten sus páginas con testimonios de personalidades vascas, pilotos alemanes o el periodista surafricano George Steer, quien difundió al mundo la autoría nazi del bombardeo.

Inspirado en el libro de Atxaga, el realizador, guionista y músico gernikarra -exmiembro del grupo Audience- Hannot Mintegia rodaba el año pasado, en el 80 aniversario del bombardeo, el documental titulado 'Markak' y presentando en el Zinemaldia donostiarra. Su paisano y amigo Aitor Etxebarria a.k.a El_Txef_A compuso y rubricó con su nombre y apellido la banda sonora en su debut cinematográfico y tras 10 años de carrera musical como dj El_Txef_A y autor de varios EPs y dos álbumes de house narrativo y envolvente, 'Slow Dancing In A Burning Room' (2011) y 'We Walked Home Together' (2014).

En directo

El álbum de la banda sonora original de 'Markak', compuesto con instrumentos acústicos y escrito sobre partitura, fue editado por el prestigioso sello alemán Kompakt. Tanto Etxebarria como Mintegia vieron claro desde el principio que querían llevar al directo el proyecto con la actuación en vivo del grupo Aitor Etxebarria Ensemble y con la proyección del documental como imprescindible acompañamiento.

Tras presentarlo en el Complex de 2017 en Barcelona, los primeros directos fueron en la capital catalana, en Nueva York y en Bilbao.

La semana que viene este documental musicado en directo llegará a Arrasate. El jueves 7 de junio, la iniciativa cultural Kooltur Ostegunak y el ayuntamiento, han programado este evento especial que tendrá lugar en el Amaia antzokia a las 22.00 horas con entrada gratuita.

Siete músicos

Aitor Etxebarria Ensemble suma siete músicos sobre el escenario: Hasier Oleaga en la percusión, Jatsu Argarate al bajo, Hibai Etxebarria en el piano, Leire Pikabea y Eñaut Zubizarreta en violín y violonchelo, Hannot Mintegia guitarra y voz, y con Etxebarria a los sintetizadores. «Estamos muy contentos e ilusionados con la sonoridad que tenemos ahora mismo» ha declarado el autor de la banda sonora del documental. En él se cuenta, entre muchas otras cosas, cómo los jóvenes de la zona le han dado la vuelta al pasado, transformando una antigua fábrica de armas en un espacio de creación artística. Aitor Etxebarria, nacido en Gernika, es uno de estos jóvenes, nieto de supervivientes del bombardeo, y por ello este es su proyecto más personal hasta la fecha.

Como gernikarra, Etxebarria considera un «auténtico honor» haber compuesto esta banda sonora, más aún siendo su primer trabajo y sobre algo «tan cercano y profundo como 'Markak', con relatos tan impresionantes y energías tan vibrantes. Además he aprendido y reflexionado mucho sobre la barbarie que fue el bombardeo de Gernika».