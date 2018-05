La Mancomunidad «siempre comprueba los contenedores antes de vaciarlos» Foto de la polémica. ARRASATE. Martes, 22 mayo 2018, 00:18

La Mancomunidad del Alto Deba, administración encargada de la gestión de residuos en la comarca, ha terciado en la polémica suscitada a raíz de la publicación en las redes sociales de una fotografía en la que se observa un camión de la Mancomunidad que recoge puerta a puerta los contenedores de las empresas, vaciando a la vez dos cubos de distinto color (uno gris y el otro amarillo).

La controversia se ha desatado al sugerir quienes han difundido la foto que se han mezclado dos fracciones de residuo en el mismo camión.

Desde Debagoieneko Mankomunitatea han querido aclarar que «esos dos contenedores contenían rechazo y que, por tanto, no se han mezclado distintas fracciones de residuos».

Reutilización de los cubos

Ciertamente, explican desde la Mancomunidad, «algunos usuarios reutilizan los cubos que tenían anteriormente para otra fracción (por ejemplo en este caso, utilizan su contenedor amarillo para depositar rechazo, señalando de forma correcta para qué fracción se utiliza el contenedor».

Por otro lado, los responsables de la Mancomunidad quieren aclarar que los operarios de la administración comarcal «siempre comprueban el contenido de los contenedores antes de vaciarlos, y si la fracción correspondiente no está correctamente separada no se procede a su recogida». Además, detallaban, en esos casos «se hace llegar al usuario un parte de incidencia explicando por qué no se le ha vaciado el contenedor.

Para terminar, quieren hacer un llamamiento para que los ciudadanos «sigan actuando con responsabilidad, para que así Debagoiena siga siendo referente en la recogida selectiva de residuos».