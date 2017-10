La Mancomunidad confía en que se desconvoque Martes, 3 octubre 2017, 00:20

La Mancomunidad del Alto Deba no oculta su preocupación ante la perspectiva de una huelga de 10 en la recogida de basuras que «sin duda afectará a la ciudadanía», como admitía el concejal responsable del área Lander Arregi. «Aún no hemos recibido la notificación oficial de la convocatoria de la huelga pero cuando lo hagamos nos pondremos inmediatamente a establecer los servicios mínimos», señalaba Arregi. La Mancomunidad no tiene mucha experiencia en materia de huelgas en el servicio de recogida de basuras, pero ese escenario es algo que quiere evitar. Por ello, Arregi aseguraba que «tenemos 15 días para desactivar la convocatoria de la huelga y estamos dispuestos a ayudar y a hablar con las dos partes, empresa y trabajadores». Pero el concejal bergarés quiso dejar claro que a la Mancomunidad «no le competen las relaciones laborales» de las subcontratas como UTE Debagoiena. Sin embargo, reconocía que la subrogación de la plantilla sí está recogida en el pliego de la adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos. En cualquier caso, la eclosión de este conflicto le ha pillado bastante de «sorpresa». «Creíamos que este asunto estaba mejor encauzado», señalaba Lander Arregi.