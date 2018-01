Al Kanpazar Arrasate se le escapa la victoria en Mojategi Derrota. Los de Isasi no pudieron contra el último clasificado. / I.B Los de Isasi no pudieron superar al último clasificado, el Baztan, y el resultado final fue de 5-18 a favor de los navarros MAITANE MUÑOZ ARRASATE. Martes, 16 enero 2018, 00:15

El Kanpazar Arrasate se llevó una sorpresa muy desagradable el domingo en Mojategi. Los de Isasi recibieron al último clasificado, el Baztan, rival directo en la lucha continua del equipo para mantenerse en la Primera División el próximo año. Los arrasatearras han dado un paso atrás en este sentido.

Al cuarto de hora del comienzo del partido ocurrió la anécdota del día. El árbitro se hizo daño y el encuentro estuvo parado varios minutos. Afortunadamente, no fue nada importante y pudo volver al campo sin problemas.

Durante el primer tiempo, los navarros estuvieron muy fuertes y los cerrajeros no tuvieron más remedio que encerrarse en su campo. Pero los locales fueron capaces de aguantar el duro ataque de los contrarios. Cuando estaba a punto de terminar la primera parte, el árbitro señaló un golpe de castigo a favor del Baztan. En el primer intento, no pudieron meter el balón entre los postes, pero en su segunda oportunidad, no perdonaron. Así, llegaron al descanso con el marcador 0-3.

El segundo tiempo no comenzó mejor para el Kanpazar Arrasate. En los primeros minutos el Baztan logró un ensayo y logró ponerse 8 puntos por encima. A pesar de que el golpe fue duro de asimilar, los arrasatearras supieron reaccionar y se volvieron a acercar a los navarros con la ayuda de un ensayo de Iñigo Iparragirre (5-8). Pero las cosas no mejoraron para los de Isasi. Los navarros consiguieron introducir el balón entre los dos postes gracias a un nuevo golpe de castigo. Y de nuevo, el Baztan volvió a alejarse en el marcador. No conformes con ello, los visitantes lograron un ensayo sin fallos de ejecución. De esa manera, llegaron al resultado final, al 5-18 a favor de los navarros.

Desafortunadamente, la suerte no estuvo del lado delos cerrajeros en este encuentro. No supieron remontar el marcador en contra y los visitantes consiguieron llevarse una victoria muy importante para ellos de Mojategi. Probablemente muy pocos esperaban que saliese derrotado, pero esto demuestra una vez más que no hay que fiarse de los rivales aparentemente asequibles.

Afortunadamente, los de Isasi pueden estar tranquilos ya que ostentan una cómoda posición en la clasificación. Se encuentra lejos de las posiciones de descenso. Ahora les tocará aprender de los errores cometidos en este encuentro y pensar en el siguiente partido para volver a los buenos resultados de antes de Navidad.

La semana que viene les espera un contrario muy fuerte y temido. Visitarán al Atlético San Sebastián en su campo. Ganar en Aiete sería, sin duda, una buena forma de olvidar lo ocurrido este fin de semana en Mojategi y volver a la racha de victorias.