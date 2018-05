El Ford Mugarri no pudo rubricar la fiesta de Iturripe con el ascenso Deportividad. Los equipos pusieron fin a la fase de ascenso de Arrasate con una foto de grupo. / AITOR El Handbol Poblenou logró el pase a Primera Nacional en una fase final marcada por la igualdad y el ambiente en las gradas AITOR ZABALA ARRASATE. Martes, 15 mayo 2018, 00:14

El Das Kind Handbol Poblenou ganó, finalmente, el billete para Primera Nacional senior masculina de balonmano en juego en la fase de ascenso que ha tenido como escenario a Arrasate. Al conjunto catalán le bastaba el empate frente al BM Iruña en la última jornada para proclamarse campeón del grupo, y lo consiguió, aunque no sin sufrimiento. El choque se resolvió con empate a 25 goles pero, para lograrlo, el Das Kind Handbol Poblenou tuvo que enjuagar una renta de cuatro goles a favor de los navarros en el segundo periodo.

Pese a todo, el Das Kind Handbol Poblenou logró empatar y, con ello, dejó al Ford Mugarri sin opciones de lograr el ascenso directo como campeón de grupo. Su única posibilidad de conseguir el ascenso a Primera Nacional pasaba entonces por ganar al Calasancio, y lograr los puntos suficientes para acceder a una de las plazas reservadas a los tres mejores segundos clasificados en las seis fases de ascenso que han estado en juego este fin de semana.

Al final, la victoria no fue posible, y el choque entre los arrasatearras y el joven conjunto riojano se resolvió con empate a 33 goles, dejando al Ford Mugarri con tres puntos en la clasificación, insuficientes para alcanzar el objetivo que se había marcado el equipo (los tres mejores segundos que han logrado el pase a Primera Nacional lo han hecho con cinco puntos).

Después de la disputa de las tres jornadas de competición, el Das Kind Handbol Poblenou se hizo con la primera posición y el ascenso, con cinco puntos. La segunda plaza fue para el Ford Mugarri, con tres, los mismos que el BM Iruña. Finalmente, la cuarta plaza, con un punto, fue para el Calasancio.

Apoyo incondicional

Al margen del resultado final, una de las noticias del fin de semana ha sido la comunión entre el Ford Mugarri y sus seguidores. Los partidos que ha disputado han sido una fiesta en las gradas. La hinchada más joven lo ha dado todo por el equipo. Sus gritos de ánimo y sus cánticos, aderezados con bombos e. incluso con música, no han faltado en ningún momento. Pese a la decepción por no haber logrado el ascenso, los jugadores del Ford Mugarri no quisieron dejar sin reconocimiento el apoyo que han recibido estos días y, nada más sonar el pitido final, mostraron con aplausos hacia las gradas su agradecimiento por haberse sentido tan arropados estos días.