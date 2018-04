«El equipo que mejor controle los nervios se llevará el gato al agua» Concentración. García augura una final four muy igualada. / AITOR Patxi García Entrenador | AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 21 abril 2018, 00:43

Iturripe acoge hoy la primera jornada de la final four de la que saldrá el equipo que acompañará al Indupime Basauri en la fase de ascenso a Primera Nacional. La cita echará andar a las 11.00 con el partido entre el Txikipolit Zarautz y el Il Capo Hondarribia. A las 13.00 llegará el turno del Ford Mugarri, que se jugará la plaza en la final de mañana ante el Fagor Industrial Aloña Mendi. El técnico del Ford Mugarri, Patxi García, encara el choque animado por contar con la práctica totalidad de sus jugadores para este partido, pero no duda en reconocer que el camino que tienen por delante será muy complicado.

-Se vuelven a ver las caras con el Fagor Industrial Aloña Mendi después de poco más de dos semanas, pero en unas circunstancias bien distintas. En aquella ocasión, el Ford Mugarri se quedó con los puntos en juego al ganar por 22-24.

-En una eliminatoria de este tipo, en la que todo se decide en un partido, puede pasar cualquier cosa. El hecho de haberles vencido las veces que nos hemos enfrentado en Liga no me dice nada. Tenemos que evitar un exceso de confianza y no pensar que somos favoritos por haberles derrotado las dos veces que nos enfrentado esta temporada. Nos podemos llevar un serio disgusto si salimos a la cancha con ese pensamiento. El Aloña Mendi tiene gente de calidad. No va a ser fácil ganarles.

«Si salimos con exceso de confianza por haberles ganado ya en Liga, nos llevaremos un disgusto»

-¿Qué partido prevé?

-Habrá alternativas en el juego y en el marcador. Ser capaces de controlar los nervios cuando el marcador no sea favorable será decisivo. El equipo que esté más centrado y no pierda la concentración terminará llevándose el gato al agua. Luego está el factor suerte. La final four será muy igualada y se decidirá por detalles. Confiemos en que si la suerte tiene que ser decisiva, se decante de nuestro lado

-La cercanía geográfica entre Arrasate y Oñati invita a pensar que el factor cancha no será tan decisivo como cabía suponer

-El Aloña Mendi va tener mucho apoyo en este partido. Es un club que mueve mucha gente, y seguro que se hará notar. Ya hemos vivido esta situación en otros encuentros. Confiemos en que los nuestros no fallen, y los gritos de animo a nuestro equipo también se dejen oír.

-¿Cómo llega el equipo a esta fase final?

-Es el año que mejor hemos llegado al final de temporada, en lo que al apartado de lesiones se refiere. Los jugadores que tienen más peso en el juego del equipo están bien, y eso nos hacer tener confianza en el rendimiento que podemos dar.

-¿Ve a su equipo en la final?

-Primero tenemos que eliminar al Aloña Mendi. Si lo logramos, nos esperará el ganador de la eliminatoria entre el Il Capo Hondarribia y el Txikipolit Zarautz. Puestos a elegir un rival, prefiero a los hondarribitarras. El Txikipolit se nos atraganta. Nos ha ganado las dos veces que nos hemos enfrentado en Liga, y lo ha hecho con diferencia en el marcador. Es un equipo compacto, con un nivel alto de juego. Tiene una portería de mucho nivel, y gente muy buena en todas sus líneas, tanto en los extremos como en la primera línea, lo que hace que sea muy difícil de defender. Además, son jóvenes y tienen mucho desparpajo. Al igual que nos sucede a nosotros, no es un equipo que destaque por la envergadura de sus jugadores, pero lo suple con un juego muy rápido. Confiemos en que el Il Capo sea capaz de eliminarlo.