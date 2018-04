Enfermedades del feto a través de la sangre materna Martes, 10 abril 2018, 00:11

El proyecto ANGELab (acrónimo de 'A New GEnetic LABoratory for non-invasive prenatal diagnosis') desarrolla una familia de dispositivos basados en la tecnología 'lab-on-a-chip' (laboratorio en un chip) capaces de detectar enfermedades de un feto en la sangre de la madre. Estos dispositivos separarán y analizarán el ADN fetal presente en la sangre materna para determinar si el futuro bebé padece alguna enfermedad genética como el síndrome de Down, la fibrosis quística o la atrofia muscular espinal.

Además de en la creación de la idea que dio origen al proyecto, en IK4-Ikerlan participan en ANGELab gestionando y liderando el consorcio. Su aportación en el apartado técnico consiste en el desarrollo de los 'lab-on-a-chip' miniaturizados y en la integración de todos los sistemas en un único dispositivo.