Día de despedidas en Mojategi Apoyo. 'Maku', Imanol Rodíguez y Aitor Etxeberria sintieron el afecto de sus compañeros y amigos en su adiós a Mojategi. / MONDRAGON CF El Mondra CF homenajeó a 'Maku', a Aitor Etxeberria y a Imanol Rodríguez en su adiós al fútbol activo | Mikel Barbero y Ioritz Aginagalde recibieron el reconocimiento del club tras anunciarse su marcha AITOR ZABALA ARRASATE. Martes, 29 mayo 2018, 00:24

El Mondragón CF hizo valer su superioridad sobre el Vasconia y se impuso por un incontestable 3-0 en Mojategi. El triunfo le permitió sumar los tres puntos en juego y cerrar la Liga en séptima posición. Sin embargo, más allá de lo que sucedió en el tiempo reglamentario, la cita de Mojategi sirvió para despedir a tres jugadores del Mondra que han optado por colgar las botas: el defensa Markel Crespo, conocido como 'Maku', y los centrocampistas Aitor Etxeberria e Imanol Rodríguez. A esta despedida se le sumó el reconocimiento del club a Ioritz Aginagalde y a Mikel Barbero, coincidiendo con su marcha del Mondra ahora que la temporada ha finalizado. Todos ellos recibieron tanto el reconocimiento del club como el de los aficionados del Mondragón CF y de sus amigos, que no quisieron faltar a la fiesta que se vivió en Mojategi la tarde del sábado.

El homenaje tuvo un significado muy especial para 'Maku', un jugador que vio cómo el sábado se ponía el punto final a una historia que comenzó hace 18 años, cuando pasó a defender los colores del equipo infantil del Mondra. Luego llegó el paso por las categorías cadete y juvenil, antes de dar el salto al filial y, posteriormente, al primer equipo.

'Maku' vivió la jornada del sábado con una mezcla encontrada de emociones, entre las que destacaba la pena por no haber podido decir adiós vestido de corto. «He sentido nostalgia, por todos los años que he estado en este club, y tristeza, porque mi vida como jugador del Mondra se acaba aquí. A ello se le se suma la pena por no haber podido decir adiós desde el terreno de juego. A todo el mundo le gustaría despedirse desde el propio campo, pero la lesión de rodilla que sufrí hace tres meses y que me va a llevar de nuevo al quirófano no lo ha hecho posible».

'Maku' ha vivido muchas experiencias en el seno del equipo cerrajero, pero recuerda especialmente las figuras de sus primeros entrenadores, 'Txelis' y Antón Losada, así como el ascenso con el filial de Segunda Regional a Primera Regional, cuando no era más que un recién llegado al equipo. También le ha tocado vivir los años malos del club, con problemas tanto en los despachos como sobre el terreno de juego, con una fuga de jugadores de Arrasate a otros equipos que no había manera de frenar, y que se cobraron su tributo con el descenso a Regional Preferente. Pese a todo, 'Maku' cree que, finalmente, aquello sirvió como acicate para que el club volviera a recuperar un rumbo que no debía haber perdido. «Creo que el descenso fue un paso atrás que nos ha servido para dar dos pasos hacia adelante. En estos últimos años las cosas se están haciendo bien. La marcha de jugadores de Arrasate a otros equipos se ha frenado. Hay más equipos en las categorías inferiores y ahora los chavales tienden a quedarse aquí. Estoy convencido de que el futuro del equipo pasa por seguir en esta línea. Para estar más arriba, tenemos que conseguir que los jugadores de Arrasate se queden en casa. La fuerza de un equipo está en su pueblo. Si pierdes esta seña de identidad, lo pierdes todo».

La marcha supone el adiós al fútbol de un futbolista perteneciente a una familia muy vinculada al conjunto cerrajero. «Me recuerdo cuando, siendo un chaval, veía jugar en el Mondra a mi tío, Inaxio Rodríguez. Luego fui yo el que pasó a defender esta camiseta, al igual que lo hacen ahora mis primos Oihan y Urko, los hijos de Inaxio. El primero juega con nosotros en el primer equipo y el segundo está en el cadete. A ellos les va a tocar llevar al Mondra a Tercera», manifestó ilusionado el ya exdefensa arrasatearra.