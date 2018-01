El consistorio no cejará en denunciar los crímenes del franquismo Bergara. Julene Iturbe y corporativos en la entrega de la querella en el juzgado en septiembre. / OLIDEN Arrasate fue el primer municipio guipuzcoano en interponer una querella contra los crímenes franquistas el pasado 26 de septiembreSeguirá interponiendo recursos pese a la desestimación de su querella en Bergara KEPA OLIDEN ARRASATE. Miércoles, 10 enero 2018, 00:52

La no admisión a trámite en el Juzgado de Bergara de la querella contra los crímenes franquistas cometidos en el municipio entre 1936 y 1975 no desanima a los corporativos arrasatearras. La totalidad de los grupos políticos municipales -EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE, Baleike e Irabazi- han ratificado su voluntad de «seguir trabajando e interponiendo recursos para denunciar los terribles actos que vulneraron los derechos humanos más elementales, para esclarecer la verdad y para enjuiciar los crímenes cometido en el municipio en la citada época».

El ayuntamiento ha respondido así a la desestimación judicial de la querella interpuesta en Bergara el pasado 26 de septiembre, fecha en la que se conmemoraba el 81 aniversario de la caída de Mondragón en poder de las tropas sublevadas comandadas por el general Francisco Franco (1892-1975).

La querella, secundada unánimemente por todos los grupos políticos municipales, era la primera de estas características que interponía un ayuntamiento guipuzcoano. Elgeta fue el siguiente en acudir al juzgado el 4 de octubre, coincidiendo con el aniversario del frente de Intxorta. Tras la aceptación a trámite de la querella elgetarra (luego archivada), «esperábamos que la de Arrasate también fuese aceptada, y lamentablemente no ha sido así. Pero no por ello vamos a darnos por vencidos, es más, entre todas y todos trabajaremos aún con más fuerza e ímpetu para lograr nuestro objetivo», han señalado desde el ayuntamiento cerrajero. Este, sin embargo, no tiene intención de cejar en su empeño por denunciar los crímenes franquistas, y continuará interponiendo los recursos necesarios para ello.

La decisión de interponer una querella contra los crímenes franquistas fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el 7 de marzo de 2017 con el fin de dignificar la memoria de las miles de víctimas que sufrieron las consecuencias del golpe militar fascista de julio de 1936, esclarecer la verdad y aplicar la justicia que corresponda por todos los crímenes cometidos en el municipio durante aquella época. Para ello, el consistorio también ha contado con la ayuda y los testimonios vivencias y denuncias de todos los vecinos de Arrasate afectados, tanto ellos mismos como sus familias, por actuaciones criminales durante el período franquista (bombardeos, fusilamientos, batallones de trabajadores, desapariciones, encarcelamientos, torturas, exilio, expropiaciones...).

«Estamos firmemente convencidos de que el ayuntamiento, como entidad pública y como principal defensor de los intereses de la ciudadanía debe protegerlos y apoyarlos y a su vez, promover la lucha por sus derechos», han declarado desde el consistorio. «A día de hoy ni uno solo de dichos actos ha sido aún reparado por la justicia, por lo que, a pesar de haber recibido una primera negativa, desde el ayuntamiento seguiremos trabajando duro para que se investigue lo verdaderamente ocurrido en el municipio de forma que se dé a conocer la verdad de lo sucedido y todas las víctimas sean merecidamente reconocidas», han concluido.