El cierre de la última carnicería del mercado alarma a los vendedores Salaberri. Gorka Aurrekoetxea arrendó esta carnicería en 1991 tras trabajar desde 1984 en la de Izagirre de San Andrés. / OLIDEN Ven peligrar su actividad porque «uno sin los otros no se hace mercado» afirman los comerciantes de la plaza de abastos KEPA OLIDEN ARRASATE. Martes, 30 enero 2018, 00:17

Los comerciantes de los puestos fijos, ambulantes y baserritarras de la plaza de abastos han recibido con alarma y preocupación el cierre de la última carnicería de la plaza de abastos. Gorka Aurrekoetxea, tras regentar durante 27 años la antigua carnicería de Salaberri, echaba la persiana el 31 de diciembre porque el negocio «ya no es lo que era» y debido a la «incertidumbre» de una proyectada remodelación del mercado que le abocaría a un traslado que «tendría que costear de mi bolsillo». Aurrekoetxea se refería a los planes municipales de agrupar a todos los puestos en el ala norte de la plaza, en el espacio situado justo debajo de las oficinas de Correos.

Este carnicero loiuarra afincado en Bergara regenta, además, otro establecimiento en la localidad mahonera y no se veía con ánimos de llevar adelante ambos negocios. Así que ha resuelto desprenderse de su vieja carnicería de Arrasate y centrarse en la de Bergara.

Con el abandono de Aurrekoetxea desaparece una histórica carnicería y la última del gremio en el mercado. Solo se mantiene la charcutería-pollería que regenta Alfonso Murillo.

La clausura de la carnicería de Gorka Aurrekoetxea ha sentado como un jarro de agua fría al colectivo de vendedores que acuden a la plaza de abastos los miércoles y los viernes. En un escrito presentado en el ayuntamiento, estos comerciantes sentencian que «ambulantes, paradas fijas, baserritarras... somos los que hacemos el mercado y cuando empiezan unos, perdemos todos».

El cierre de la carnicería de Gorka se suma a otras 'espantadas' que se han venido registrando en años precedentes. «De repente, políticos que no pisan el mercado, nuevas empresas que con elegantes discursos se presentan ante nosotros ofreciéndonos un mercado más moderno, actual, adecuado a los nuevos tiempos... Quieren aprovechar mejor ese espacio y no dudan en meter unas actividades que en vez de mejorar el funcionamiento del mercado, perjudican su actividad. Primeras espantadas, se cierran dos puestos. La actividad del mercado se empobrece. Ahora llegan otros al ayuntamiento... Nuevos estudios, reuniones, nuevos proyectos... Dinero que se lo llevan otros y no se invierte en el mercado. Mientras, incertidumbre entre los comerciantes, traslados costosos y poco rentables... nuevas adjudicaciones para año y medio... luego ¿qué? ?Subida de tasas? Miedos y... la única carnicería que quedaba se cierra también». Si no se facilita la entrada de nuevos comerciantes, y los que quedan abandonan su actividad, porque ganarse la vida con esa actividad es casi imposible, ¿«qué futuro le queda al mercado de nuestro pueblo?», se preguntan. «Todos vemos peligrar nuestra actividad, ya que uno sin los otros no se hace mercado». Y piden al ayuntamiento, que entre todos «hagamos un mercado digno de este pueblo; que no se ahogue con costosos traslados a las paradas fijas, ambulantes; que se facilite el relevo a todo aquel que quiera ejercer su actividad en el mercado, y que se trate a este mercado como un servicio al pueblo y no como una fuente de ingresos».