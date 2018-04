EH Bildu, Baleike e Irabazi denuncian la «callada por respuesta» de la Diputacion DV ARRASATE. Viernes, 13 abril 2018, 00:12

EH Bildu, Baleike e Irabazi continúan a la espera de recibir respuesta al documento secundado por 1.650 firmantes en el que pedían mejoras en el servicio de Lurraldebus. Transcurridos dos meses desde que presentaron dicho escrito en la sede de la Diputación Foral, «no hemos obtenido respuesta alguna», denuncian. «Nos parece gravísimo. Al gobierno foral se le llena la boca con términos como 'participación' o 'escuchar a la ciudadanía' pero la verdad es que en nuestro caso nada de nada. La callada por respuesta», señalan desde estas formaciones.

«¿No merecen las personas firmantes la debida atención? ¿La labor política de tres partidos políticos de Arrasate va a caer en saco roto?» interpelan.

A juicio de EH Bildu, Baleike e Irabazi, «algún cálculo político habrá, suponemos que la entente PNV-PSOE habrá calculado que no deben prestar atención a partidos de la oposición. Craso error en nuestra opinión, ya que las damnificadas son las personas usuarias de autobús de Arrasate que no ven mejorada su situación. El tiempo corre y lo que no funciona adecuadamente no mejorará por arte de magia».

Los impulsores de esta campaña ciudadana advierten que «no nos vamos a echar atrás. Vamos a seguir denunciando los recortes en los servicios públicos. Esperamos que el ejecutivo de Markel Olano recapacite y de voz a la petición ciudadana».

EH Bildu, Baleike e Irabazi presentaron una copia de las firmas en el registro municipal de Arrasate. Y afirman saber que las han enviado a la Diputación, pero dicen necesitar algo más. «Los problemas ciudadanos necesitan de atención política y no estaría mal que tratáramos el tema en el ayuntamiento también. Ya que, a pesar de que la competencia no es municipal, las personas afectadas son usuarias de Arrasate». Las tres formaciones aseguran tener la disposición «para trabajar, tenemos las propuestas». Ahora son 1.650 firmas y tres partidos políticos «los que requieren atención» reclaman.