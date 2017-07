Becas Global Training para trabajar en el extrenajero DV arrasate Domingo, 2 julio 2017, 11:26

La Mancomunidad del Alto Deba, a través de Garapen y Fomento de San Sebastián, abren la convocatoria a las 60 becas Global Training, dirigidas a menores de 30 años, con titulación universitaria y formación profesional de grado y desempleados. Se trata de becas de al menos 6 meses de duración, para estancias en empresas y organismos en el extranjero con el fin de mejorar la capacitación de las personas para su incorporación al mercado laboral. La cuantía de la beca asciende a 1.358 euros mensuales (brutos) y para poder participar las personas deberán contar con una titulación de diplomatura, licenciatura o formación profesional de grado superior, no tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2017, estar empadronado en el País Vasco con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2017, no haberse beneficiado de otra beca que haya posibilitado estancias de prácticas en el extranjero superiores a 6 meses, y contar con un alto nivel de inglés. En el caso de los licenciados la acreditación será un C1 y un B2 en el caso de la formación profesional de grado superior. La acreditación de estos títulos con una antigüedad máxima de 4 años exime de la realización de prueba oral y escrita para determinar los conocimientos de la persona. Aquellas personas que no lo acrediten se les se realizará una prueba oral y escrita que determinará los conocimientos de la persona candidata a becaria, así como adecuarse al perfil requerido por la empresa u organismo en el que se realizarán las prácticas y no estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

La inscripción se realizará a través de la web www.becasglobaltraining.eus, y la documentación en papel podrá entregarse en las instalaciones de Garapen: Boroa Elkartegia, Boroa Enpresa Parkea, 19, 2º piso despacho 16, (de 8:00 h a 15:00 h), o bien en las diferentes agencias asociadas a Garapen, en el caso de Debagoiena, en la Mancomunidad (Nafarroa Etorbidea, 17). Para la selección de las personas se realizará un análisis de su curriculum vitae y valoración de la titulación, formación complementaria y experiencias o prácticas conforme a los criterios generales de igualdad, mérito y capacidad; Las personas seleccionadas contarán con una formación de unas 50 horas sobre aspectos relevantes que les serán de utilidad en el exterior. Asimismo todas ellas serán dadas de alta en seguridad social y contarán con un seguro de viaje y responsabilidad social. El plazo de inscripción para las personas comenzará finalizará el 14 de julio.