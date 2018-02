El Ayuntamiento se personará contra el ladrón que lesionó a un policía Luminoso. Las puertas de vidrio y las cristaleras de Etxaluze han atraído doce intentos de robos en el bar en poco más de un año. / OLIDEN El municipal herido evoluciona favorablemente mientras el agresor aguarda juicio KEPA OLIDEN ARRASATE. Sábado, 3 febrero 2018, 00:56

El agente de la Policía Municipal que hace una semana resultó herido cuando trataba de impedir el enésimo robo en el bar del jubilado de Etxaluze evoluciona favorablemente. El policía, que recibió siete puntos en la cabeza tras ser golpeado por el ladrón con la tapa de una arqueta, permanece aún de baja pero asegura que han cesado los dolores de cabeza y de cuello que le aquejaron durante las días inmediatamente posteriores al incidente. La agresión, señalaba el agente, le ocasionó una «brecha en la parte superior de la cabeza que requirió la aplicación de siete grapas».

Entretanto, el ladrón frustrado y autor de las lesiones, permanece en libertad a la espera de juicio y sobre él pesan los cargos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y robo. El gobierno municipal anunció además que el ayuntamiento «se personará como acusación particular para engrosar» el caso contra este presunto delincuente y «apoyar» al guardia municipal herido. De hecho, el consistorio le ha ofrecido al agente cuanta asesoría jurídica y psicológica precise. Además, el departamento municipal de prevención de riesgos laborales ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean al caso. Porque la Policía Municipal, al igual que otros cuerpos como el de bomberos, están por ley fuera del amparo de las normas que en materia de seguridad laboral rigen para los demás funcionarios y empleados municipales. Pero ese es un debate de ámbito sindical y en el que algunas voces, en el caso del Ayuntamiento de Arrasate secundado por su comité de empresa, reivindican una normativa propia de rango municipal.

El caso del agente agredido la semana pasada ha reavivado otro debate: el de los medios y recursos de que disponen los policías municipales para el desempeño de sus funciones con la debida seguridad.

Con 35 efectivos y un presupuesto anual que ronda los 2,1 millones de euros, la Policía Municipal de Arrasate «cuenta con un buen equipamiento en cuya adquisición no se escatima absolutamente nada» subrayaban desde el equipo de gobierno.

Además, todos los años se reserva una dotación suplementaria de «más de 20.000 euros para la compra de uniformes, material...». Según fuentes municipales, la policía local está equipada con chalecos antibala, modernos equipos de comunicaciones, defensas extensibles, spray de pimienta... «pero no portarán armas de fuego a menos que la unanimidad de los partidos políticos del ayuntamiento secunden la medida» advierten. En cualquier caso, el debate sobre la posibilidad de equipar a la policía municipal con armas, letales o no, es un asunto espinoso que, en opinión de algunos agentes, resulta «estéril y reduccionista» porque obvia otras serie de demandas como las relativas al personal, ratios...

El suceso que ha reavivado este debate tenía lugar hacia las 4.00 horas del viernes 26 de enero, cuando un vecino de San Andrés alertó a la Policía Municipal de que, a juzgar por los fuertes golpes que escuchaba, alguien trataba de romper los cristales exteriores del bar del hogar del jubilado de Etxaluze. «Esa noche estábamos de servicio dos patrullas y como nosotros nos hallábamos en el Grupo San Juan y la otra en Musakola, llegamos primero. Descendí del coche y sorprendí a un joven que golpeaba el cristal de la puerta con la tapa de una arqueta». El modus operandi «habitual en Etxaluze, donde ya han entrado a robar en 12 ocasiones en poco más de un año».

El policía, todavía solo, se dirigió al asaltante y le ordenó que parara inmediatamente. «Pero ni me oyó y siguió a lo suyo». El agente volvió a reiterarle la orden de que cesara en su actitud, de nuevo sin resultado. No fue hasta la tercera vez cuando el ladrón se percató de que le hablaban a él y «al girarse se encontró con que tenía a un policía municipal detrás. Entonces, con intención de zafarse y de emprender la huida, me arreó con la arqueta en la cabeza». Justo acababa de llegar su compañero y los dos «empezamos a perseguirle. Pero yo era consciente de que tenía una brecha en la cabeza de la que sangraba profusamente y al cabo de 500 metros me desplomé». En ese instante llegaban la segunda patrulla de municipales más otra de la Ertzaintza. Uno de los ertzainas se quedó atendiendo al agente herido mientras los demás perseguían al agresor hasta que fue detenido en las inmediaciones de las viviendas de Cerrajera.

El agente agredido propondrá para una felicitación oficial a los «compañeros del 4º grupo» y al mismo tiempo resaltaba la «gran labor que en su conjunto» lleva a cabo la Policía Municipal y que sin embargo «nunca trasciende». Se refería a a todo ese «trabajo silencioso» de prevención y de investigación que en muchos casos fructifica en la detención de delincuentes y que no trasciende a la ciudadanía.