De Arrasate a EE.UU. con el deporte

El éxito en el mundo del deporte a menudo se traduce en trofeos o reconocimientos de toda clase. Sin embargo hay quienes gracias a su esfuerzo en su respectiva modalidad, han conseguido hacerse con otros logros igual de positivos. Se trata de las becas deportivas que desde hace años permiten a los jóvenes viajar a otros países y cursar sus estudios allí mientras compiten en las ligas extranjeras. Una experiencia enriquecedora y muy positiva que les sirve para labrarse un futuro tanto en el mundo del deporte como en el entorno académico y profesional. No son casos aislados. En Arrasate concretamente hay dos jóvenes que han tendido un puente hacia EE.UU como recompensa por sus años de esfuerzo: Se trata de Ander Murillo y Eneko Carrascal.

El caso de Eneko Carrascal es el más reciente. El pasado mes de junio fue premiado como mejor deportista en los premios Kirol Sariak tras una excelente trayectoria en el mundo del atletismo y más concretamente en el apartado de triple salto y longitud. Desde el 8 de agosto se encuentra en la Universidad de Oklahoma donde compagina sus estudios con su pasión. Ander Murillo por su parte va ya por su cuarto año de carrera en la University District of Columbia de Washington y su amplia trayectoria en las canchas de tenis de Euskadi le sirvieron en su día para hacer méritos y vivir la experiencia de estudiar una carrera completa en la capital de los Estados Unidos.

A punto de cerrar su ciclo de estudios en el país norteamericano, hemos querido preguntarle a Ander acerca de la experiencia de estudiar allí: «Es una experiencia muy positiva. Creo que estos cuatro años me han ayudado a madurar como persona, estudiante, y deportista. No solamente por el hecho de conseguir la carrera universitaria (que ya de por sí es un logro), el hecho de estar aquí solo le hace a uno crecer en todos los aspectos de su vida».

En lo que se refiere al aspecto deportivo Ander destaca la importancia de valerse por sí mismo cuando se viaja fuera del entorno habitual: «Al estar alejado de tus compañeros de siempre, de tu viejo entrenador, tus oponentes, tu familia y tu fisioterapeuta, acabas cuidando de ti mismo para no lesionarte, mantenerte en forma, tener una actitud positiva en los entrenamientos y tener en mente la idea de mejorar cada día. Sin ese apoyo que siempre has tenido, es fácil perder el rumbo y acabar perdiendo la forma física, la técnica en los golpes e incluso lesionarse. Por eso creo que el estar solo te hace recapacitar sobre tus hábitos dentro y fuera de la pista».

Eneko es aún un recién llegado a Oklahoma, por ello hemos querido preguntarle acerca de sus expectativas para este primer año: «En esta primera temporada me gustaría pasar de curso con la mejor nota posible en lo que respecta al ámbito académico. En cuanto a lo deportivo, creo que con el nuevo grupo de entrenamiento en Estados Unidos voy a conseguir estar más fuerte y más rápido que en los años anteriores. Si consigo combinar eso con mi estilo de saltar y la técnica creo que se puede conseguir mejorar la marca del año pasado. Los principales objetivos son ir a los 'nationals' en los Estados Unidos y conseguir acudir al Campeonato del mundo sub 20 en Finlandia».

La adaptación a un nuevo país y a una cultura diferente nunca son fáciles y Eneko apenas ha comenzado aún a descubrir todo lo que esta experiencia le tiene reservado.

Él sin embargo considera que la experiencia está siendo muy positiva: «El primer mes aquí ha sido inmejorable. Desde el día en que llegué he hecho muchísimos amigos que me ayudan con cualquier cosa que necesite. Antes de venir, todos decían que estaba loco porque me iba solo a otro continente, pero la realidad es que no me he sentido solo en ningún momento. El equipo me ha acogido de una forma maravillosa. Es verdad que al ser todo tan distinto echas de menos a la familia, a los colegas y al equipo de Mojategi. Pero en cambio, vivo exactamente como me gusta vivir: entrenando todos los días y mejorando todo lo posible».

Cuando se les pregunta si merece la pena o no vivir la aventura, ambos lo tienen claro: «Sin lugar a dudas», responde Ander «si hay algo que abunda en las universidades americanas es el deporte. Hay todos los deportes que uno pueda imaginar, y éstos se juegan a todos los niveles. Si alguien hace deporte y considera que tiene un buen nivel, tiene altas probabilidades de hacerse un hueco en un equipo de aquí. Es cuestión de ponerse a buscar, y no ser tímidos para mandar peticiones a entrenadores. Les doy el consejo de no dejarse intimidar por lo que puedan haber oído, que aprovechen cada oportunidad que tengan, y que ésta es una de ellas. Otro buen consejo que tengo para ellos es que hoy en día con las redes sociales, pueden ponerse en contacto con gente que ya está aquí. Si tienen dudas, e inseguridades, manden mensajes por Facebook o por email, y sus dudas serán respondidas. Que no solo manden mensajes a los entrenadores; a veces se obtiene información muy valiosa de los jugadores, ya que dan otra perspectiva».

Eneko también es de la misma opinión y destaca la importancia de no intimidarse a la hora de dar el salto: «Animaría a todos los deportista que probasen venir aquí. Que viesen la importancia que se le da aquí al deporte y lo bien que nos tratan. No les debe de dar miedo el tema del idioma ya que la gente aquí es muy amable y ayuda muchísimo. Yo aún no tengo un ingles especialmente bueno pero me comunico perfectamente. Todo deportista que tenga la oportunidad de venir debería hacerlo» declara este joven atleta.