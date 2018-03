Anécdotas entre trago y trago Sanjuanes. Una cuadrilla de jóvenes amigos se corren una juerga durante las fiestas patronales en la década de los años 50. / DV José Letona recopiló varias divertidas historias locales relacionadas con la bebida KEPA OLIDEN Miércoles, 28 marzo 2018, 07:16

El anecdotario popular en torno la bebida es fuente de divertidas anécdotas. Y Arrasate no es una excepción. No es que en Mondragón se bebiera más que en otros pueblos pero la prosperidad de villa cerrajera durante el siglo XX allanó el terreno a txikiteos excesivos y cafés toreros.

Testigo y cronista de excepción de aquel mondragón histórico fue José Letona (1908-1987), cuya pluma recogió episodios como los protagonizados por una cuadrilla conocida como la de Germán 'sastre'.

Capitaneados, entre otros miembros del grupo, por Hipólito Uriarte, hermano del que más adelante sería alcalde nacionalista durante la república, Nicolás Uriarte, tenían la costumbre de festejar los domingos por todo lo alto.

Un día en que celebraron una fiesta especial, Germán quedó como una cuba, y sus 'ángeles guardianes', al verle en aquel estado, decidieron tirarlo al carro de la basura.

Letona no se explicaba «cómo se las arreglaron para abrir el portón donde se guardaba el carro municipal para recoger la basura, que con su burro se guardaba en la planta baja donde estaban los calabozos de la calle Iturriotz».

El caso es que al amanecer, Germán 'sastre' «despertó dentro del carro aquel de las dos tapas, vestido con su traje dominguero, minutos antes de la hora de entrar a trabajar».

Altxola

Pedro Joxe Arriola 'Solozar', a quien los médicos habían prohibido el tabaco, el café, el vino... acudía a su bar habitual Altxola (reconvertido en 1962 en Biona). Un día pidió un vermú y ¡zas! al coleto. Saca otro, y lo mismo. Un amigo que se dio cuenta le dice: «¿pero no te lo había prohibido el médico?». Y Solozar le responde «a mí me quitó muchas cosas, pero no me dijo nada sobre el vermú, voy tomando varios y hasta ahora no me va mal».

'Pompollo', otro personaje popular de la época, gran adorador de Baco, un día dio a su culto más de los debido y al llegar a casa sufrió un desvanecimiento.

«Traigan amoníaco, vinagre...», pedían quienes le asistían. Pero no se halló en casa más que una botella de aguardiente que, a falta de otra cosa, le fue aplicado en las narices. 'Pompollo' abrió un ojo y, sonriente, rogó:

-¡Beratxuago!... ¡Beratxuago! (¡un poco más abajo!... ¡un poco más abajo!).

De viaje

Unos mondragoneses que fueron a Madrid llegaron a un bar y les preguntó el tabernero: «¿Qué desean?

Algunos, al principio, empezaron a dudar que si vermú, blanco... Hasta que al unísono, dijeron: «¡Ardaua, baltza!». Al oír 'baltza', el tabernero les dijo: «ustedes son de Mondragón». Les conoció en el 'baltza' en vez de 'beltza'.

A otra cuadrilla que se desplazó a Barcelona no le fue tan bien. Todo el grupo, incluyendo a Otxoa el tamborilero, se fue de gira por la ciudad condal con su txistu y su buen humor y ganas de armar bulla... Todo marchó bien «hasta que... para ver qué era eso del 'barrio chino' acordaron ir allí para darse una gran cena».

El caso fue que los camareros, pensando que todos estaban curdas, por cada botella que se consumía, agregaban otra al montón. Pero al hacer cuentas «no bastaron sillas ni mesas para poner en claro las cosas... pese a la policía».

Veneno

Un anciano de Musakola, a quien le gustaba con locura del coñac, enfermó gravemente. En el pueblo había dos médicos: uno veterano y otro joven. Primeramente llamaron al médico joven:-

-«Sobre todo nada de coñac- advirtió el doctor a los familiares.

Pero el enfermo empeoró con gran rapidez. Entonces llamaron al médico viejo; él mismo preparó y trajo la medicina en una botella panzuda, cuya etiqueta alertaba: 'Veneno'. Y dio a los familiares las siguiente instrucciones:

-«Mojen bien, cada dos horas, un pañuelo en este líquido y se lo ponen al enfermo en la frente bien empapado, eso sí».

¿Qué pasó? Que las gotas de veneno, resbalando por la cara y la nariz se le introducían en la boca al paciente. Y el enfermo no hacía más que gritar:

-«Ponedme más veneno!»- mientras se chupaba la lengua ante la sorpresa de todos

-«¿Se habrá vuelto loco también?»- se preguntaban los familiares.

Pero a los pocos días se curó. Solo el médico sabía que lo que había en la botella era coñac. Muy inteligente, pensaba que el sol es bueno y es malo, como buenas y malas son muchas cosas de la vida. Todo depende de la cantidad.

Bar Politena

Los bares, además de lugares para beber, son también el escenario de las clásicas partidas de mus que tanto arraigo tienen entre los vascos.

Letona relata una simpática anécdota originada en una pequeña disputa de juego. Entre los cuatro jugadores de la partida figuraban Domingo Urrutia 'Txomin Cantero', pulidor de la Cerrajera, y su contrario en el juego Facundo Cortabarria, gerente de la empresa Magdalena Osla. Ambos se enfadaron por la diferencia de una 'hamarreko' que Facundo acusaba a Txomin de haber levantado de más. Txomin, indignado le espetó a Facundo: -«Tú serás usté, pero tan usté como tú soy yo».