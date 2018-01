Ander Garay (Concejal de Deportes, igualdad, educación y juventud y Hacienda): «Escuchar a la gente es vital para mí» Ander Garay. El edil arrasatearra en las instalaciones de Iturripe junto a jugadoras de baloncesto. / M.M «El reto para 2018 es continuar con proyectos como ArraSasoi y seguir mejorando las infraestructuras» MAITANE MUÑOZ ARRASATE. Domingo, 7 enero 2018, 00:20

Ander Garay nació en Arrasate el 23 de mayo de 1987. Desde tomar posesión de su cargo el 13 de junio de 2015 ocupa la concejalía de Deportes, igualdad, educación y juventud y Hacienda. Su vida ha estado siempre vinculada al mundo del deporte y fue además, presidente del Mondragón Club de Fútbol. Cercano y apasionado de su trabajo en el Ayuntamiento ha querido compartir con los arrasatearras, la valoración de su concejalía durante 2017 y los retos que vendrán en este 2018. Además ha querido mostrarnos su faceta más personal, la más cercana.

-¿Cuáles serán los retos para 2018?

Un libro 'Todo esto te daré' de Dolores Redondo. Un color Morado. Un día muy especial El día de la celebración de las Bodas de Plata de mis padres, el 10 de septiembre de 2002. Lo peor y lo mejor de Ander Garay Tengo mecha corta, a veces tengo que respirar y contar hasta 10, tengo un poco de mala leche. Lo mejor, sé escuchar a las personas, no emito juicios antes de conocer a las personas. Aficiones Me encanta el deporte y la cocina, me relaja muchísimo y me siento muy bien. Una manía Apunto muchas fechas, es algo que he heredado de mi madre. Apunto hasta los días que ha nevado. Un lugar para relajarse Udala.

-La línea de trabajo será de continuidad en aquellos aspectos que ya hemos estado trabajando el año pasado y con nuevos proyectos a la vista. Este año, como novedad, ArraSasoi contará con presupuesto propio para organizar sus eventos. Uno de los proyectos más importantes será la aplicación del Plan Estratégico. Además, cambiaremos el césped de Mojategi, que ya tiene 10 años, el suelo de Iturripe que ya necesitaban renovarse por su deterioro y mejoraremos el buider de Uarkape será lpe. El proyecto más importante del 2018 será la elaboración y presentación del anteproyecto para el nuevo Polideportivo de Musakola. El edificio de hace 40 años y que ha dado servicio a miles de arrasatearras en su historia, ya ha cumplido un ciclo vital. Seguiremos en constante contacto con los clubes para seguir construyendo puentes entre los colaboradores, clubs y el propio Ayuntamiento porque es imprescindible para conocer las diferentes las realidades y trabajar por el deporte.

-Ser responsable de llevar a cabo todos estos proyectos es una gran responsabilidad, pero también tiene sus cosas positivas y de aprendizaje ¿Qué es lo que le aporta ser concejales esta área?

-Muchísimo, la posibilidad de conocer gente, de estar cerca de la gente, a mí eso me llena muchísimo. Cuando me propusieron presentarme, tome la decisión con 28 años porque creía que tenía algo que aportar. Pero lo que más me llena es la posibilidad de obtener feedback de la gente. La política te permite que con trabajo y las decisiones que tomas, puedas mejorar la vida de las persona desde el deporte.

-¿Cómo ha cambiado su vida desde el 13 de junio de 2015?