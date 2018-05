El Alkideba Ointxe inicia el camino hacia el ascenso Cita obligada. Técnicos y jugadores del Alkideba Ointxe apelan al apoyo de los aficionados esta tarde. Busca la victoria frente al Zast Zarautz en Iturripe esta tarde, y el pase a la final de mañana en Donostia AITOR ZABALA ARRASATE. Sábado, 19 mayo 2018, 00:09

La emoción está garantizada en Iturripe, donde hoy se juega la primera jornada de la final four de la 1ª División sénior masculina de baloncesto de Gipuzkoa con el Alkideba Ointxe como gran protagonista local. Los arrasatearras se medirán al Zast Zarautz a las 16.00 mientras que la segunda semifinal enfrentará al Donostia Dolphins y al Alde Zaharra a las 18.30. Los ganadores se enfrentarán en la final, que tendrá lugar en el polideportivo Gasca de la capital donostiarra mañana, a las 20.00, y de la que saldrá el equipo que logrará el ascenso a Segunda Nacional.

'Txisko', preparador del equipo arrasatearra, llega a este encuentro con la confianza de saber que tiene a sus jugadores en condiciones, pero sabe que van a tener que pelear para conseguir el billete para la final. De hecho, renuncia a mencionar nada que tenga que ver con el partido de mañana (Ointxe va a contratar un autobús para acudir a Donostia, siempre que el Alkideba Ointxe logre la clasificación). «El único partido que importa es el que vamos a jugar contra el Zast Zarautz. No nos podemos despistar. El equipo está bien, todos están en condiciones de jugar, pero en una eliminatoria a un partido puede pasar cualquier cosa».

De hecho, el técnico arrasatearra no olvida que saben qué es perder contra los zarauztarras. «Es el único equipo que nos ha ganado en casa esta temporada. Es cierto que nosotros también vencimos en su cancha, pero es un dato que no podemos olvidar si no queremos llevarnos una sorpresa desagradable».

El partido entre el Alkideba Ointxe y el Zast Zarautz, al igual que el que se jugará después, tendrá como escenario al polideportivo Iturripe, una circunstancia que no es muy del agrado de los arrasatearras. El Alkideba Ointxe juega normalmente en Musakola y su idea era disputar esta final four en ese mismo escenario. Sin embargo, no va a ser posible. Musakola abre sus puertas a las 16.30 los sábados por la tarde y, pese a que desde el club han solicitado al Ayuntamiento que adelantara la apertura para que se pudiera jugar allí la semifinal anunciada para las 16.00, sus demandas han caído en saco roto y, al final, las semifinales se disputarán en Iturripe.

El Ointxe Araski, en Huelva

Las chicas del Ointxe Araski debutarán en el Campeonato de España de baloncesto cadete femenino jugando contra el Movistar Estudiantes mañana, a las 9.30. Las arrasatearras han quedado encuadrados en el grupo D, en el que también tendrán como rivales al Bosco Salesianos, al que se medirán el 21 de mayo, y al Sant Josep, contra el que jugarán un día después.

32 equipos lucharán por el título en una cita que tiene a Aljaraque, Punta Umbría y Huelva como sedes. La liguilla previa dará paso a los cuartos de final, que disputarán los campeones de cada uno de los ocho grupos en liza. La final se jugará el 26 de mayo en Aljaraque