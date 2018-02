La aldea perdida de San Vicente Losas. Los restos se hallan contenidos en una tumba de lajas. / DV El arqueólogo Josu Etxezarraga y AZE descubren los restos de un antiguo vecino de la perdida anteiglesia El hallazgo de una tumba del siglo X prueba que hubo un poblado junto a la ermita KEPA OLIDEN ARRASATE. Domingo, 4 febrero 2018, 00:41

Vivió y murió en el valle de Ugaran en torno al año 1.000, doscientos sesenta años antes de que se fundara la villa de Mondragón. Aún no sabemos si era hombre o mujer, ni la edad a la que falleció. Pero su tumba nos revela algo que desconocíamos: que existió un poblamiento en torno a la desaparecida ermita de San Vicente Mártir. Una aldea altomedieval de la que nadie había hallado pruebas hasta ahora.

En la documentación municipal del siglo XIV se mencionan las anteiglesias de Garagartza, Gesalibar, Enuzketa, Uribarri... pero no la de San Vicente. «Seguramente la aldea ya había sido abandonada en el siglo XIII» conjetura Josu Etxezarraga, arqueólogo que ha descubierto esta tumba del siglo X en colaboración con Arrasate Zientzia Elkartea (AZE).

La primera mención documental de la pequeña ermita de San Vicente data de 1556, cuando el Licenciado Martín Gil, visitador del obispo de la Diócesis de Calahorra, apareció por allí. Antxon Aguirre Sorondo, en su libro 'Ermitas de Gipuzkoa', cita ese documento y añade que el culto religioso se mantuvo hasta 1721. Pero para entonces San Vicente no era más que una remota ermita rural. Nadie se acordaba ya de que siglos atrás albergó una núcleo de habitantes. Hasta que en octubre Etxezarraga y los miembros de AZE encontraron allí lo que buscaban: una tumba que acredita que al menos en el siglo X había un poblamiento humano en San Vicente.

Los huesos depositados en su sepultura de lajas o losas de marga datan del año 1.000 según han concluido los análisis de carbono 14 realizados en un laboratorio de Miami (EE.UU.). La tumba se halla en un antiguo pinar, entre raíces que obstaculizan su excavación, por eso sólo han descubierto hasta ahora el cráneo. Los restantes huesos permanecen aún bajo tierra.

Los restos se hallan contenidos en una especie de sarcófago de lajas al que le faltan algunas losas, entre ellas la cubierta. Etxezarraga presume que porque «o no la tenía o la reutilizaron para obras posteriores en la ermita». Asimismo se acusan algunos daños que podrían ser originados por las labores de tala del pinar.

Aún es pronto para saber si la ermita de San Vicente esconde toda una necrópolis medieval. Tampoco se han descubierto restos de viviendas en torno al templo porque «seguramente eran de madera» y no se han conservado.

Pero este hallazgo arroja luz sobre una aspecto que no estaba tan claro. «Hasta ahora se creía que los pobladores de Gipuzkoa anteriores al siglo XI no vivían en aldeas estables sino que lo hacían de forma trashumante con sus rebaños de ovejas. Ahora sabemos que eso no era sí. Y esta investigación de San Vicente constituye una prueba de ello», decía Etxezarraga. Este investigador del equipo de arqueólogos del Museo de la Minería del País Vasco, con sede en Gallarta (Bizkaia), tiene un «interés personal» por indagar en el estudio de la producción metalúrgica medieval previa a la tecnología hidráulica y su relación con los poblamientos humanos.

Su aportación ha sido fundamental en dos de las más importantes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Arrasate en el último año: el horno o aizeola de Anporreta, en cuyo interior se han descubierto escorias que datan del siglo XI y que presumiblemente corresponderían a la última colada, y en el hallazgo de la tumba del siglo X junto a la ermita de San Vicente.

¿Por qué se fueron?

Nadie sabe por qué los descendientes del ocupante de esta tumba decidieron abandonar su aldea. La razón podría tener que ver con la complicada orografía del lugar. Como Aguirre Sorondo detalla en su libro, la situación geográfica de la ermita se localiza «subiendo por Kobate y pasando por Leze-Txiki, en un montículo (425 m.) prominente encima del caserío Bostate (hoy en ruinas) en el camino de Santa Águeda a la zona de Besaide, muga de las tres provincias Araba, Bizkaia y Gipuzkoa».

Su empinada orografía probablemente no era propicia y sus ocupantes pudieron decantarse por buscar mejores asentamientos en el valle de Ugaran, como en el llano de Garagartza, «o quizá prefirieron refugiarse en la recién fundada villa amurallada de Mondragón (1260)», conjetura el arqueólogo Josu Etxezarraga.

En cualquier caso, este investigador aseguraba que posiblemente se trataba de una comunidad muy pequeña. De su experiencia en excavaciones de necrópolis medievales completas en el monte Oiz, «hemos concluido que en un momento dado estas aldeas no sumaban más de 15 habitantes, y que probablemente podrían pertenecer a tres generaciones de una misma familia».

San Vicente y San Valero

San Vicente fue diácono y discípulo de San Valero, obispo de Zaragoza. Ambos comparten su festividad en el mes de enero -San Vicente el 22 y San Valero el 29- y hubo un tiempo en que también compartieron la devoción de los antiguos arrasatearras. San Valero o Valerio, como es denominado aquí, es el titular de un de las más emblemáticas ermitas de la localidad. Sede de la cofradía de los venaqueros, la ermita radicada en Meatzerreka ha perdurado hasta el presente y la de San Vicente cayó en el olvido y en la ruina en el siglo XVIII. Pero al menos ha conservado su entorno intacto y puede albergar más enterramientos que podrían aflorar en próximos sondeos. San Valerio también ha brindado restos de escorias y cerámicas medievales a los investigadores. Pero la urbanización del entorno de la ermita hace imposibilita el acceso a hipotéticos enterramientos que podrían estar en su parte Este y Sur. Además, la propia ermita está muy trillada por los arqueólogos, comenzando por lo que en el siglo XVI la excavaron en busca de los restos de San Valerio, sin resultados obviamente.