«El Aikido no es un arte marcial violento, no produce daño en el oponente»

Arrasate Aikido Taldea organizó un exitoso día de puertas abiertas el día 10 de enero en Musakola MAITANE MUÑOZ ARRASATE. Domingo, 14 enero 2018, 00:52

«Las técnicas del Aikido no son ni rápido ni lento, ni son dentro o fuera. Trascienden el tiempo y el espacio». Así lo decía el Maestro y fundador del Aikido, el japonés Morihei Ueshiba.

El aikido no es uno de los deportes más populares y conocidos, muchos, desconocen incluso qué es y cuál es su filosofía. En pocas palabras, José Matas, presidente de Arrasate Aikido Taldea lo define como «un arte marcial adaptado a los tiempos de hoy, que causa dolor en el oponente, pero no es violento, no rompe al adversario».

Lugar En el polideportivo de Musakola. Horario Los niños Lunes y miércoles de 17.30-18.30 horas. Los adultos 18.30-19.30. De 19.30-20.00 formación sobre alimentación y meditación. Características físicas necesarias No es básico tener un buen estado de forma. Contacto y más información Polideportivo de Musakola o en el teléfono 669 66 33 66.

Para dar a conocer la filosofía y este arte marcial, Arrasate Aikido Taldea, decidió organizar una jornada de puertas abiertas. El miércoles, día 10, todos aquellos interesados en descubrir este arte marcial se acercaron a Musakola y tuvieron oportunidad de ver de primera mano en qué consiste. El llamamiento ha sido «muy positivo, alrededor de una decena de jóvenes y adultos se han interesado. Estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido la gente a nuestra llamada».

Invitan a todo aquel que quiera conocer este deporte, que se acerque cualquier día, en horario lectivo, a su entrenamiento; pregunte en el polideportivo de Musakola o se ponga en contacto con ellos a través del número de teléfono 669 66 33 66

Hace 30 años que comenzó su andadura en el apasionante mundo de las artes marciales. Al principio, era profesor de Kung Fu, aunque más tarde, descubrió el aikido de la mano del Maestro Yasunari Kitaura, y que en la actualidad reside en Madrid.

En su opinión, no se necesita ninguna característica física concreta para poder practicar este arte marcial. Los lunes y miércoles se reúnen en el polideportivo de Musakola para entrenar de 18.30 a 19.30. Al acabar la sesión, aquellos que lo desean se quedan a hacer meditación o recibir formación sobre alimentación y salud.

Los niños también son grandes protagonistas del club. Su entrenamiento está programado los lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. De la mano de Alberto Narro, los pequeños de la casa se introducen en el apasionante mundo del aikido. Alrededor de 30 niños y niñas de entre 6 y 10 años practican actualmente este arte en las instalaciones de Musakola.

Para poder realizar los entrenamientos no es necesario grandes instalaciones ni recursos, pero si un mínimo de espacio y «condiciones básicas». En este sentido, manifiestan que «el local que les dejan en el polideportivo de Musakola, «no reúne las condiciones adecuadas para su práctica. No se entiende que en un pueblo donde se fomentan el espíritu cooperativo y el trabajo en equipo, nos exijan competir para conseguir ciertos privilegios, como por ejemplo, la entrada gratuita a los niños o descuentos en los abonos de los adultos. El deporte hay que usarlo como herramienta para formar a los niños en la solidaridad, el esfuerzo y el respeto y no en la violencia y la competitividad. Por eso, solicitamos al Ayuntamiento que, aunque no seamos un deporte competitivo, nos ofrezca una alternativa más adecuada para llevar a cabo nuestra actividad».

Es sabido que para tener un cuerpo sano, es imprescindible ponerle atención a los alimentos que ingerimos.

José Matas, lleva muchos años en el mundo de la naturopatía y es gran conocedor de diferentes técnicas de curación. Depende del grupo sanguíneo al que se pertenece «hay riesgo para padecer ciertas enfermedades o no, puedo decir qué alimentos son perjudiciales y cuáles son beneficiosos. Es un sistema con base científica. Mi experiencia con los pacientes, es muy positiva. Trato a gente con diabetes, enfermedades inmunológicas, patologías raras, solo con la ayuda de la alimentación».