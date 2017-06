Comedor para 934 en la plaza del mercado

Eguzkilaru brilló para los niños y la plaza del mercado y aledaños se transformaron ayer en una gigantesca cocina-comedor para más de 900 personas. La comida popular 'zeuk iñ, zeuk jan', una especie de 'yo me lo guiso, yo me lo como' donde las cuadrillas se preparan su menú en fuegos instalados por el ayuntamiento y propios, se ha convertido uno en uno de los hitos festivos de los 'sanjuanes' arrasatearras. Su poder de convocatoria no para de crecer y la plaza del mercado se ha quedado pequeña para tanto público. En ella se acomodaron 614 comensales y otros 320 se sentaron en dos larguísimas mesas corridas dispuestas a lo largo de la calle Mondragonés, despejada de coches y cerrada al tráfico.

Paellas de todo tipo y pelaje, atún con tomate o guisados de carne... figuraban en el menú de este evento gastronómico popular del segundo día de San Juan.

Eguzkilaru

Eguzkilaru, el popular personaje infantil que encarna el verano, las vacaciones y la diversión, brilló ayer para los más pequeños inaugurando los recintos de juegos de Biteri y Zaldibar. Una treintena de monitores de Txatxilipurdi atendían la larga lista de atracciones entre las que no faltaron los hinchables, pédalos acuáticos, goming, escalada, camas elásticas, talleres... para deleite de los txikis.

Molinencs

La comparsa barcelonesa de Molins de Rei se despidió ayer tras compartir su segundo y último pasacalle con sus colegas locales. Los 25 comparseros molinencs fueron recibidos en el ayuntamiento, donde se intercambiaron regalos con los representantes municipales. Los de Molins dejaron de recuerdo réplicas de sus gigantes, que representan a un padre hacendado rural y su hija casadera -denominada pubilla en catalán- ataviados al estilo del siglo XIX. La novia exhibía alhajas de plata y un delantal confeccionado con un cortina contemporánea del reinado de Isabel II.

El triunfo de Iker Elices

La jornada de ayer comenzó con el segundo encierro de las fiestas de San Juan, que se saldó ayer sin heridos ni aglomeraciones. La afluencia de 'gaupaseros' descendió notablemente, pero no por ello estuvo menos animada la posterior suelta de vaquillas, en la que triunfó Iker Elices, un chaval de 17 años liviano y flexible como un junco que hizo gala de una admirable destreza como recortador.