El verano llega a Musakola

Las altas temperaturas y la cercanía del verano no hace más que aumentar el deseo de refrescarse y si es al aire libre mejor. En Arrasate sólamente quedan un par de días para poder disfrutar de un chapuzón en las piscinas exteriores de Musakola, la joya de la corona del polideportivo. A partir del próximo lunes, día 19, la temporada de baño quedará oficialmente inaugurada hasta el próximo mes de septiembre.

Además de disfrutar del baño al aire libre, habrá mesas de ping-pong, toboganes, txosna de bebidas y comida y servicio de tumbonas. Como cada verano habrá posibilidad de obtener el abono verano por un precio de 40,90 euros los menores empadronados en Arrasate, 49,10 euros los menores no empadronados, 68,70 euros los adultos empadronados, 82,45 euros los adultos no empadronados, y 109,65 euros el abono para familias empadronadas y 131,60 euros para familias no empadronadas. Igualmente, siguen vigentes los abonos mensuales y el bono de 10 entradas (27,90 euros para menores y 55,70 para adultos). La entrada diaria a las piscinas cuesta 3,45 euros a menores y 6,10 euros a adultos.

Y paralelamente a la apertura de las piscinas exteriores, llega también la Uda Kanpaina con una amplia oferta deportiva y saludable para disfrutar del buen tiempo y el verano. Continúan activos los cursos anuales con algún cambio puntual en los horarios y se pondrán en marcha más actividades dirigidas a niños y adultos como nordic walking, patinaje y mucho más. Para poder inscribirse o informarse sobre los cursos hay que dirigirse al polideportivo o llamar al número de teléfono 94771677.

Sorteos

Al igual que el verano pasado, el Servicio de Deportes Municipal premió con un sorteo a todos aquellos que obtuvieron el abono de verano. Y este año también lo hará. El único requisito será obtenerlo antes del próximo jueves 22 de junio.

Estos serán los premios: tres entradas dobles para disfrutar de 'Inguru Abentura' situado en Albeniz-Asparrena: dos entradas para descenso de cañones, dos entredas para realizar puenting, dos entradas para visita de espeleología, y cinco premios de dos entradas cada uno para el parque 'Hontza Xtreme' situado en Otxandio.