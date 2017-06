Susto monumental en Arrasate

Un automóvil conducido por un hombre de avanzada edad ha irrumpido en una concurrida zona de terrazas de Arrasate. El suceso ha ocurrido a una hora en la que el lugar se hallaba abarrotado de gente y niños y, milagrosamente, no ha ocasionado ningún herido.

El accidente se ha producido hacias las 18.30 horas, cuando un vehículo que circulaba por la rotonda de San Francisco se ha salido de la vía y, a gran velocidad, ha irrumpido en la terraza del bar Taupa, situado en la calle Otalora. El numeroso público que llenaba la terraza ha logrado esquivar saltando de sus sillas.

En su trayectoria, el turismo ha golpeado y arrastrado un banco de piedra de gran peso y ha terminado empotrado entre dos columnas de los sorpotales de esta zona peatonal.

La zona estaba repleta de jóvenes y familias con niños pequeños que no lograban sacudirse el susto del cuerpo. El estruendo y la impresión del accidente ha desatado el pánico entre muchos viandantes que han emprendido la huida a la carrera ante el incógnita de un suceso inexplicable.

El conductor del automóvil, un señor de unos 80 años, que iba acompañado de su esposa, ha sido rescatado aparentemente ileso con la ayuda de varios personas, que han logrado abrir las puertas del vehículo que habían quedado atrancadas.

El conductor aseguraba no recordar qué le había sucedido y no se explicaba lo ocurrido. Al parecer, se baraja la posibilidad de que hubiera podido quedarse momentánemente dormido al volante. Un enorme gentío se ha arremolinado en el lugar del accidente y en boca de todos estaba el comentario de que ha sido un milagro que no hubiera ocurrido una desgracia.

SUSTO ENORME El suceso, que ha podido acabar en tragedia, ha robado la atención de los presentes. / KEPA OLIDEN

Tan solo el vehículo accidentado y una bicicleta que permanecía apoyada contra una de las columnas de los soportales han resultado dañados, además de los mencionados daños en el banco y la columna.

La veraniega tarde de hoy jueves, día de pintxo-pote en Arrasate, ha congregado a un numeroso público en las calles de Arrasate, y la zona de terrazas de los bares Taupa y Taska es uno de los lugares de moda y que más gente reune habitualmente.