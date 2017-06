«Mi corazón es, y será del Mondra»

Josu Zubia dice adiós al primer equipo del Mondra. Lo hace con «muchísima pena», pero ha llegado la hora de cerrar el ciclo y abrir una nueva etapa para un conjunto consolidado en División de Honor Regional. Esta semana el club cerrajero informaba a los medios de que Zubia deja el primer equipo. «Ambos llegamos a una conclusión de que tanto para el equipo como para mí, la mejor opción era que yo me desvinculase del primer equipo», señala Zubia. Afirma que se ha acabado un ciclo, que comenzó hace ya dos años y medio. El técnico llegó al Mondra con dos objetivos: ascender de categoría y consolidarse en División de Honor Regional. «Hemos alcanzado estos objetivos, y tanto el equipo como yo necesitamos nuevos retos, motivaciones, ver nuevas caras, ya que han sido dos años y medio muy intensos. Es el final de una etapa, un ciclo, y una vez alcanzado los objetivos, se ha de dar paso a una nueva etapa», explica Zubia.

A pesar de que en su mente la decisión es la correcta, el corazón se va con una sensación agridulce. «Por supuesto me voy con muchísima pena. El día a día que he vivido en el vestuario ha sido maravilloso. En el primer partido que dirigí les dije a los compañeros que era mi segunda etapa en el Mondra, que no sabía cuanto duraría, pero que iba a dar lo mejor de mí en cada sesión y disfrutar cada momento», señala. Y es exactamente lo que ha ocurrido, según él «gracias al gran vestuario que ha habido en el equipo».

Zubia se queda con esto «con lo mucho que he disfrutado trabajando gracias al compromiso de los jugadores, coordinador, equipo técnico, Directiva y sin olvidar lo que se ha generado en la afición. Cada momento vivido con el equipo ha sido maravilloso», afirma.

Aunque la puerta no se cierra del todo. Continuará coordinando el campus, una «idea que nació conmigo», y de la que está encantado. En cuanto a la escuela de fútbol, sigue al frente Iker Uribarren «que considero un ejemplo a seguir dentro del club, su implicación es máxima en el Mondra». Zubia está más que dispuesto a ayudar al Mondra si lo creen oportuno. «Todo en cuanto pueda ayudar al Mondra, ahí me tendrá».

Josu sigue siendo un «apasionado del fútbol» y su intención no es alejarse de él. «Además de la competición, me encanta la formación. Valoraré que es lo que puedo tener a partir de ahora, pero estará cerca de un balón, deporte y en un campo que me he embarcado al lado de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, donde tratamos de brindar la oportunidad de que todos los niños y adultos que deseen hacer deporte a pesar de su discapacidad puedan realizarlo. Es un campo muy gratificante, pero donde aún hay que ir creciendo». El club cerrajero ha acogido a Josu Zubia en dos etapas diferentes, pero «espectaculares» las dos. La primera la vivió hace ya 14 años, aunque comenzó hace dos décadas. La quinta del 83 se hizo mayor junto a él. Vio crecer a los niños y finalizó ascendiendo de categoría junto a algunos de ellos.

Técnicos: Romero y Davila

La segunda etapa ha sido según él «diferente pero no menos bonita». En esta segunda ocasión, ha conocido a un grupo humano «impresionante. En cada sesión han dado lo mejor de ellos, y siempre lo diré, soy muy afortunado en entrenar a este grupo». El corazón de Zubia es y será siempre del Mondra. «Sólo tengo palabras de agradecimiento a todo lo que he recibido, en primer lugar a Jose Luis Ezkurra y Patxi Yarza ya que ellos me dieron la oportunidad de entrar en esta familia, y en segundo lugar a Ramón Azkarate, Ander Garay y como no a Abel Maestre por confiar en mí nuevamente para colaborar en un nuevo proyecto». Por supuesto a todos los jugadores que junto a ellos ha vivido todos estos años tan buenos momentos. Zubia no se olvida de Josu Etxeberria y de toda la directiva por el «buen trabajo que están haciendo».

Zubia se despide y se ponen al frente del equipo Jorge Davila y Ander Romero, hasta ahora técnicos del Preferente. Según Zubia «han demostrado ser los más adecuados bajo mi punto de vista para dirigir y liderar al equipo y les deseo la mayor suerte , el Mondra está en muy buenas manos. Un abrazo a todos los que me han acompañado todos estos años y ¡Aupa Mondra!».