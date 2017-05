Rugby y cerveza se darán la mano

Más de dos mil litros de cerveza de cinco marcas diferentes regarán un año más la feria de sabor alemán que organiza Arrasate Rugby Taldea. La tradicional carpa, instalada desde el pasado fin de semana en la plaza, inaugurará mañana jueves la decimonovena edición de la Feria de la Cerveza con la recepción oficial a las autoridades municipales y patrocinadores por parte de los responsables del club a las 20.30 horas.

Pero el pistoletazo de salida se producirá un poco antes, a las 18.00 horas, con la apertura al público de la carpa. Al igual que muchos establecimientos hosteleros del centro del pueblo, ofrecerá pintxopote hasta la hora de la cena. Quien lo desee podrá adquirir un botellín de cerveza a cambio de un euro, y con el mismo se le servirán patatas bravas.

Paralelamente, se disputarán actividades deportivas en torno a la carpa organizadas por el club de rugby y Mondragon Unibertsitatea.

En las distintas modalidades de deporte rural podrá participar todo el que lo desee. Cada equipo estará formado por ocho personas, «aunque ese número podrá variar en base a la modalidad que se dispute» explican los organizadores. Para apuntarse hay que contactar con Mondragon Unibertsitatea o Arrasate Rugby Taldea, y el mismo día también habrá la posibilidad de inscribirse. Entre todos los participantes se sortearán varios premios, y a los ganadores se les obsequiará con una cena.

El sábado volverá a reinar la actividad deportiva con la celebración del XIX Torneo Internacional de Rugby a 7 en el campo de Mojategi a las 15.00 horas. Este año como novedad podrán participar también los sub 16. La participación en este torneo Seven está limitada a un máximo de 12 equipos pero la lista oficial de equipos inscritos no se sabrá hasta última hora.

Abierto sábado al mediodía

La Feria de la Cerveza permanecerá abierta desde mañana jueves 1 hasta el sábado 3, en que también

abrirá al mediodía como novedad en esta edición.

Para esta nueva edición Arrasate Rugby Taldea ha hecho acopio de 2.190 litros de cerveza de cinco marcas diferentes. Como suele ser habitual la cerveza se beberá en jarras, pero quien lo desee también podrá adquirir botellines, ya que se han pedido 750 unidades de un cuarto de litro.

Apartado culinario

El apartado culinario también tendrá un peso específico en esta ocasión: 2.700 panes, 375 pollos, 720 codillos de cerdo y 140 latas de salchichas esperan ya la cita en la despensa.

Para cocinar y servir todo ello, los miembros del club trabajarán duro en la carpa durante los tres días que la misma permanecerá abierta.