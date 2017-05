Irabazi critica «la dejadez» del gobierno municipal PNV-PSE

Irabazi (Ezker Anitza-IU, Equo e Independientes) ha denunciado la «dejadez y la pasividad» del gobierno PNV-PSE con respecto a su propuesta para articular una fórmula de participación vecinal directa en la elección de juntas de barrios y distritos.

Juan Luis Merino, concejal de esta coalición, presentó originalmente la propuesta en enero de 2016 y «tuvimos que plantearla como moción» en el último pleno celebrado el 9 de mayo «para intentar darle un impulso a la necesidad de organizar los barrios de una forma más democrática y transparente».

Irabazi propone estructurar un proceso que permita que sean los vecinos y no los partidos políticos en función de sus resultados electorales, quienes designen a sus representantes. Irabazi emplaza al equipo de gobierno, resto de grupos políticos y a los barrios a «abrir una mesa de trabajo, a fin de llegar a acuerdos que nos permitan consensuar el modelo para la elección de las juntas vecinales y abrir estas y otras instituciones municipales a la ciudadanía». Pero al gobierno PNV-PSE «parece que le dé vértigo que la ciudadanía de los barrios se organicen y tomen sus propias decisiones para solucionar los asuntos más cercanos» constatan desde esta coalición. «Se nos emplaza a trabajar el tema a la comisión de obras, servicios y barrios pero ni se debate ni se espera». El concejal delegado Óscar García (PSE) «lo único que ha hecho a este respecto es plantear una reunión con cada uno de los alcaldes de barrio, él solo e informarnos a los demás grupos de esas reuniones» critican desde Irabazi. Desde esta formación le espetan a García que, «claramente, o no se ha enterado de la propuesta o no le interesa perder ese protagonismo en forma de clientelismo en los barrios, al más viejo estilo caciquil».