El Regional Femenino del Mondra, a la final de la Copa

Y finalmente, tras superar al Beti Gazte en la semifinal, el Regional Femenino del Mondra disputará la final de la Copa. Las arrasatearras demostraron ser las mejores en la primera fase de esta competición, liderando el grupo y clasificándose para los cuartos, que se disputaron en Mojategi. Las chicas de Ezkurra fueron superiores en su encuentro ante el Allerru, imponiéndose por 1-0. La victoria les dio la llave para disputar la semfinal, que finalmente se disputó ante el Beti Gazte.

Y es que a principios de semana era el Eibar quien había superado al Beti Gazte a penaltis, tras empatar en los cuartos a tres goles. No obstante, las de Lesaka impugnaron el partido alegando que solamente se lanzaron tres penaltis, en vez de cinco como debía ser. De tal forma que entre semana el Eibar se tuvo que desplazar hasta la localidad navarra para lanzar los dos penaltis que faltaban. En esta ocasión, fueron las navarras quienes finalmente se quedaron con la victoria tras un resultado final de 6-5.

El Eibar se quedó sin semifinal, por lo que el Mondra se enfrentó el sábado a las de Lesaka en Mojategi, un equipo complicado, que al igual que las arrasatearras había finalizado la primera fase de la Copa en el liderato, en este caso invictas, con un total de 24 puntos y nada menos que 16 de ventaja ante el segundo clasificado, Allerru. Pero esto no detuvo a la arrasatearras que pronto se adelantaron en el marcador, gracias al gol de Nerea Dorronsoro. El segundo gol de la tarde, auguraba una segunda parte muy sufrida para el Mondra. Y así fue, la intensidad no fue a menos, al contrario, el Beti Gazte no tiró la toalla y finalmente marcaron de penalti a la vuelta de los vestuarios. Aunque el Mondra tuvo alguna otra ocasión de tomar más ventaja en el marcador, el encuentro, la semifinal, finalizó con victoria para las locales por 2-1. En la segunda semifinal, entre Urnieta y Lagun Onak, las primeras se hicieron con el triunfo por 4-1. La final se disputa esta misma semana por tanto entre el Mondra y Urnieta.

Dos horas antes se disputaba la penúltima jornada de la Liga para el conjunto de Josu Zubia, y última en Mojategi, una jornada especial para el guardameta Ander Ruiz de Azua, que cuelga las botas. El veterano jugador fue homenajeado por sus compañeros y por toda la afición que se acercó a Mojategi. En cuanto al partido, el Mondra se adelantó en el marcador con el gol de Asier Sanchez pero el Amaikak Bat empató el enfrentamiento en la segunda mitad de juego. Un 1-1 final, que no supone ningún cambio para el Mondra y que da respiro al conjunto debarra, que temía por el resultado y sus consecuencias a tan sólo un partido para finalizar la Liga. Los arrasatearras juegan esta semana en Lesaka ante el Beti Gazte.