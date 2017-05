Amaia Hernández (Administrativa del polideportivo de Musakola): «Me trajeron los municipales con la máquina de escribir en coche patrulla»

El próximo 23 de junio el polideportivo de Musakola cumplirá 40 años. Es el tiempo que Amaia Hernández lleva trabajando como administrativa en este servicio deportivo municipal

-¿Cómo empezó a trabajar en el polideportivo?

-Por aquel entonces hacía trabajos de secretaría en el ayuntamiento, como empadronamientos. Y en agosto de 1977 me encomendaron la tarea de tramitar los carnets del polideportivo, que se hacían en el mismo ayuntamiento desde junio. Empecé en agosto para cubrir las vacaciones de las chicas que desempeñaban esa tarea y me quedé yo sola.

-Habría una avalancha de solicitantes ¿no?

-La mayor avalancha se produjo entre mayo y julio. Luego, a partir de agosto, descendió mucho la carga de trabajo. De ahí, ya en noviembre, me destinaron al polideportivo como administrativa. Me trajeron los municipales con la máquina de escribir en un coche patrulla. Para entonces estaban ya aquí Miren Múgica, Yvonne Azconaga, Feli Etxebarria y unos cuantos más.

-Mondragón estrenaba unas instalaciones deportivas de lujo.

-Fue algo muy impactante. Para los pueblos de alrededor fue una gran novedad, y esto se llenaba a tope. Sobre todo en verano. Tuvo también mucho éxito la cafetería-restaurante. En su comedor se celebraban banquetes de boda, primera comunión, bautizos... Se llegaban a servir 150 menús diarios. Las cocineras eran Tomasa, Mari Tere y sus hijas Miren y Verónica... Fueron muchas las personas que trabajaron en el comedor. Por aquella época se celebraban cotillones de fin de año y, sobre todo, muchos y muy relevantes festivales de rock. Luego, muchos sábados, al venir a trabajar nos encontrábamos el suelo lleno de porquería.

-¿Qué pasó con la cafetería-restaurante?

-Hace 26-27 años, cuando construyeron el polígono Kataide. El ayuntamiento trasladó el restaurante al nuevo edificio de uso hostelero que se levantó en el polígono.

-¿Cómo se arreglaban para controlar esa masiva afluencia?

-Éramos siempre dos o tres trabajadores en el control de entrada, que era visual. Tenías que comprobar que el carnet fuera válido y que la foto, con el sello del ayuntamiento, correspondiera al portador.

-¿Había falsificaciones?

-Yo creo que sí. Además, años más tarde, incluso hay quien me ha confesado que «cuántas veces me he colado con un carnet falsificado. Ya mirabas tú, pero...». En aquellos primeros años la afluencia de usuarios era tremenda. Entonces no había limitación de aforo como ahora. Venía gente de Aretxabaleta, Eskoria-tza, Oñati... y también fletaban autobuses de escolares de Elorrio, Berriz... para asistir a los cursos de natación que se impartían en julio.

-Entonces funcionaba un servicio de guardarropía. Habría días de auténtica locura.

-Recuerdo aquellas perchas con la bolsa azul para la ropa, que después se sustituyó por una bolsa de red. Había un mostrador para dejar las ropas atendido por Miren e Yvonne. Pero si un día de verano amenazaba de repente tormenta y se desataba una estampida, teníamos que acudir todo el personal a reforzar el servicio de guardarropía. La falta de hábito de los usuarios dio lugar a curiosas anécdotas. Como la protagonizada por un señor que acudió a depositar la ropa al guardarropía y en lugar de venir en bañador por despiste lo hizo en calzoncillos, del clásico modelo de gayumbos. Se lo hice notar con delicadeza, y el hombre, avergonzadísimo, se fue corriendo de vuelta a los vestuarios. En otra ocasión se nos presentó una mujer con el sujetador por encima del bañador. Otro despiste.

-40 años no pasan en balde. ¿Cómo y en que han cambiado las cosas?

-Entonces no existía más que el edificio central de polideportivo. Cuando nosotros entramos solo había pilares donde más tarde se construirían los frontones de Antoña; en el antiguo campo de fútbol del Pedrusco se levantaron las canchas squash, pádel... Y mucho más tarde, se realizó la ampliación de Mojategi.

-¿Cómo ha evolucionado la afición deportiva de los arrasatearras?

-Antes, las instalaciones más demandadas, con diferencia, eran la cancha de futbito y los frontones. Había usuarios que cuando se abría la inscripción para reservar cancha venía a guardar cola a las 6 de la mañana o incluso antes y aguardaban en el coche a que abriéramos las oficinas del polideportivo. La dirección puso fin a esta situación estableciendo el sorteo de turnos. Las cosas han cambiado mucho, ahora lo más solicitado es el pádel. Es el que más usuarios reúne en el sorteo de turnos. El futbito ha bajado mucho. Las cuadrillas de jugadores de antes han envejecido y han abandonado su práctica, y los jóvenes de hoy tienen otras aficiones deportivas. El squash tuvo un boom muy importante años atrás, pero su práctica también ha experimentado un descenso.

-Pero la estrella sigue siendo la piscina.

-En verano sí por supuesto. Y la interior, aunque recibe muchos usuarios, ha visto decrecer la demanda de cursos de natación para adultos, aunque no para los escolares, que tienen lista de espera. En estos momentos puede haber entre 30 y 40 niños que se han quedado sin plaza en el cursillo de iniciación. En cuanto a los adultos, antes venía mucha gente a los cursos que se impartían a partir de las 06.00 de la mañana. Predominaban las mujeres porque muchos hombres habían aprendido a nadar en la piscina de la Cerrajera. También tuvieron que inscribirse muchos de los que habían aprendido a nadar en la piscina municipal de Bergara. Les ocurría que habían aprendido en una piscina donde no les cubría y cuando venían a la de Musakola y se percataban de que aquí no hacían pie, se apuntaban a aprender a mantenerse a flote. José Luis Elexpuru ha enseñado a nadar a medio Mondragón, incluida yo, que también asistí a sus cursillos de natación mañaneros.

-Hasta hubo alguna amenaza de bomba en las piscinas.

-Ocurrió durante la disputa de un Campeonato de España de natación de aletas en 1991. Durante la noche anterior algunos desconocidos penetraron en el recinto de las piscinas exteriores y arrojaron un bote de pintura en el agua. Hubo que modificar las series porque una de las calles quedó inutilizada. El mismo día de la competición hubo un aviso de bomba que obligó a desalojar las instalaciones. Tampoco era la primera vez que sucedía. Muchos años antes, también tuvimos una alerta de bomba, en un día normal y corriente. Venía de comer con Fernando Aguriondo y otros compañeros cuando al regresar nos topamos con la Guardia Civil en la puerta. Nos tocó entrar con ellos para revisar las instalaciones y verificar que se trataba de una falsa alarma.