EH Bildu exhorta a dar testimonio a todas las víctimas del franquismo

«Ahora es el momento de que salgan a la luz los testimonios de las víctimas del franquismo para que prevalezca la verdad sobre unos crímenes que en muchos casos permanecen silenciados e impunes». Con esta reflexión y los espeluznantes testimonios en primera persona de dos torturados por la dictadura, EH Bildu ha realizado un llamamiento público a aportar «cualquier testimonio» que contribuya a revalidar las querellas criminales que el ayuntamiento interpondrá en la causa argentina y ante el juzgado de instrucción de Bergara.

«Es muy importante que afloren los testimonios de las propias víctimas pero también de familiares -hijos nietos, bisnietos...- que tengan conocimiento de casos de allegados represaliados por el franquismo» recalcaba Yolanda Pérez de Arenaza. Por primera vez, y «con la unanimidad de todos los grupos políticos del ayuntamiento», el portavoz municipal de EH Bildu Eneko Barberena celebraba que el consistorio haya abierto una oficina expresamente para compilar esos testimonios. Recordó que dicha oficina se ubica en el BAZ (943 252000) y que es atendida hasta el 16 de junio por una funcionaria del ayuntamiento -María José Axpe- con cita previa por razones de confidencialidad. Por este motivo, el concejal de EH Bildu no quiso revelar ninguna información relativa al número u otras particularidades de los testimonio recopilados hasta el momento esta oficina estrenada el pasado día 3.

1936-1975

La apelación pública de EH Bildu a atestiguar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, desde 1936 hasta 1975, contó los testimonios de dos torturados cuyos casos engrosan la documentación de las querellas que prepara el ayuntamiento: Kepa Ormaetxea, de 66 años, y Luis Javier Arrieta, de 72.

Arrieta mostró fotografías de las contusiones y magulladuras que cubrían su cuerpo tras su paso por el cuartel de la Guardia Civil de Mondragón. Fue detenido por primera vez en junio de 1968, tras asistir a una misa en memoria del militante de ETA Txabi Etxebarrieta, muerto en un enfrentamiento con la policía. «A la salida, los guardias civiles se hallaban desplegados y listos para repartir leña». En la estampida, recuerda Arrieta, «una pedrada derribó a un guardia y dispararon fuego real». En la 'caza' que siguió, «nos detuvieron a unos veinte». En el cuartel «nos molieron a culatazos, porrazos y latigazos». «Pero a mí me vieron tan mal que llamaron al doctor Antonio del Campo, pero antes, bajo amenazas, me hicieron firmar una declaración atribuyendo las lesiones a un accidente de moto. Cuando el doctor del Campo me examinó les advirtió a los guardias: 'no me importa lo que haya firmado; este joven ha recibido una paliza de muerte». Y «pese a las amenazas, se negó a rubricar la declaración que le presentaron». Aún hoy, Arrieta arrastra secuelas físicas y las consecuencias de una ficha de antecedentes «que no desapareció con la amnistía del 77» y que todavía le sigue ocasionando quebraderos de cabeza en aduanas y controles policiales.

Kepa Ormaetxea no salió mejor parado de su paso por el cuartel de la Guardia Civil. Detenido en varias ocasiones por su militancia política abertzale, tenía 19 años cuando le llevaron al cuartelillo acusado de participar en una manifestación ilegal. La segunda vez, en 1975, fue conducido a la comisaría de Bilbao «junto con Pakito Arriaran y Koldo Etxabe. Los golpes y torturas eran diarios». «De nuevo detenido en 1982, vivimos un infierno con torturas como la 'bolsa' y el 'quirófano'».