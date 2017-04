Primavera montañera con Besaide

A pesar de la meteorología tan irregular de las últimas semanas, el buen tiempo llegará pronto para quedarse y qué mejor que las actividades al aire libre para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. El programa de Besaide Mendizale Elkartea para los próximos meses dará opciones para todos los gustos. Salidas montañeras, el mejor cinte de montaña y aventura vasco, la tradicional Aiba martxa y martxa de veteranos del club serán entre otras las citas de los mendizales antes del verano.

El día 6 de mayo será la primera cita, en la que tendrá lugar la salida por los alrededores de Arrasate y Aramaio para finalizar la mañana en la sidrería Iturrieta disfrutando de una excelente comida. Un mes más, los más veteranos continuarán con la Senda del Pastoreo, esta vez, realizará la décima etapa desde Iruñea de Oca hasta Okina, una etapa que recorre parte de la alineación montañosa 'Montes de Vitoria' que constituye el límite geográfico y administrativo entre la Llanada Alavesa y el valle de Treviño. Con comienzo en Nanclares de la Oca, atravesando Subijana de Alava y Peña Mayor hasta Okina, 30 kilómetros en total. Besaide adaptará como siempre la longitud y dificultad a las características del grupo. La salida será el 28 de mayo y la inscripción se podrá realizar todos los martes y miércoles de 19.30 a 20.30 horas en la sede del club o a través del banco.

Y el plato fuerte de mayo llegará el próximo 9 de mayo con una nueva edición del Mendi Tour, el mejor cine de montaña y aventura vasco. Las proyecciones tendrán lugar a partir de las 19.30 horas, en el Amaia Antzokia. Se proyectarán seis films, lo mejor del Bilbao Mendi Film Festival: 'E.B.C 5300 m' (15 minutos), 'Crossing Home: A skier's Journey' (22 minutos), 'Boys in the Bugs' (18 minutos), 'The Trail to Kazbegi' (15 minutos), 'Link Sar West' (32 minutos), y 'Dodo's Delight' (28 minutos). La entrada costará 5 euros.

Con la llegada de junio, llegarán también las marchas. La primera la de veteranos, el día 3. Será la XVI edición y la segunda la marcha Aiba!, al día siguiente. La inscripción para esta segunda marcha está abierta todavía en la web www.kirolprobak.com. Recordar que se podrá realizar la inscripción a través de internet hasta el día 28 de mayo, y el mismo día de la marcha, antes de la salida, que este año estará situada en la plaza Biteri a las siete de la mañana.

Junio finalizará con la salida por los montes de Palencia (10 y 11) y la undécima etapa de la Senda del Pastoreo, desde Okina hasta Antoñana. Antes de las vacaciones realizarán una última salida a Cantabria. Con el comienzo del nuevo curso y hasta final de año, habrá más salidas, como Besaide Eguna, Mondran Bike, Arrasateri Bira y otra salida a los Pirineos. Un sin fín de actividades para disfrutar del buen tiempo y de la naturaleza.