El fin de semana deportivo arranca con el futbito de Zaldibar y Mondrate

La afición recibió con los brazos abiertos la primera jornada del Torneo de futbito de Zaldibar. El ambiente en esta primera jornada de la 55 edición del campeonato, fue «muy bueno», un día soleado que acompañó a interesantes encuentros. Destacar al conjunto Altza Porru, que saltó al frontón motivado y disputó su partido con intensidad ganando al veterano Lasagabaster por 2-3. Lograron igualmente imponerse Jibaros, Aldatz, Legends, Monte Taberna y Africa United. De tal forma que Jibaros y Aldatz son líderes de ambos grupos, seguidos de Monte Taberna y Altza Porru en el grupo A y Africa United y Legends, en el B. Mañana y el domingo tendrá lugar la segunda jornada con los primeros partidos, que se disputarán mañana a partir de las 10.30 horas, entre Jibaros y Betrayer, Uribesalgo Aseguruak y Elorra y, Altza Porru y Monter Taberna. El domingo, en el mismo horario jugarán Aldatz contra America, Oliver y Pepi contra Lasagabaster, y Legends contra Africa United.

PARTIDOS Zaldibar. Mañana: Jibaros vs Betrayer (10.30), Uribesalgo vs Elorra (11.30) y Altza Porru y Monte (12.30). Domingo: Aldatz vs America (10.30), Oliver y Pepi vs Lasaga (11.30), y Legends vs Africa United (12.30). Mondrate. Zaldibi vs Mondrate, esta noche (21.15) en el frontón Resti.

Mondrate

Y hoy regresa a la competición el sénior del Mondrate, que tras la última victoria logró clasificarse para los play off. No obstante, todavía queda un partido más por jugarse. Será esta misma noche, a partir de las 21.15 horas en el frontón Resti de Zaldibia. En caso de ganar este último encuentro de la Liga, la fase final se disputará en Iturripe. Si pierden el último encuentro de liga seguramente que jueguen los play off fuera de casa. Juegan también el cadete, los cuartos de final de la Liga en casa del Lauburu KE Ibarra, el domingo a las 10.00 horas, y el Infantil, que se enfrenta hoy (12.00) al Orixe en Tolosa.