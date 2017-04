Donostia, primer rival de Arrasate Pilota en el Torneo Interpueblos

Arrasate Pilota Taldea regresa tras las vacaciones estivales aunque esta semana no habrá partidos oficiales. No obstante, continuarán los encuentros del torneo de San Juan. A pesar de no comenzar todavía con los partidos oficiales, ya está publicado el calendario del torneo más importante de la temporada: el interpueblos. Esta semana se ha procedido al sorteo de las eliminatorias del Interpueblos, que despegará el próximo sábado con 21 localidades participantes. Son baja Bergara, Zumarraga, Aia, Usurbil, Lasarte-Oria y Lezo, y participan este año Zumaia y Orio. La eliminatoria es a doble partido y se celebrarán los fines de semana del 7 y 14 de mayo y la final se disputará el 1 de julio en el Atano. Donostia será el primer rival del club de Arrasate. Si Arrasate gana jugará los octavos contra el club de Hernani.